Test: Fitbit Luxe är måttligt lyxig

Idag är uppdelningen mellan smarta klockor och fitnessarmband som detta lite flytande. Båda sorterna kan så klart visa tiden och har en hel del andra funktioner, både “smart” och “klocka” alltså. Den största skillnaden brukar istället vara batteritiden.

Jag har använt Fitbit Luxe dygnet runt, det vill säga för såväl sömnmätning som aktiva träningspass och för att hålla koll på hur mycket jag rör mig i övrigt. Fitbit har utöver den fysiska hälsan även riktat in sig allt mer på mental hälsa, stresshantering och avslappning.

Rätt ordinär

Börjar vi med att se till det yttre så har jag väldigt svårt att se varför Fitbit Luxe kallas just det, för jag märker inget som skiljer ut den från andra fitnessarmband, när man tänker på utseendet. Det var något jag tänkte på redan när den lanserades och nu när jag har den i handen, eller rättare sagt runt handleden upptäcker jag inget som övertygar mig eller ändrar min uppfattning. Den ser helt enkelt ut som snart sagt vilken annan liknande enhet som helst. Vill man ha något vackrare mer iögonfallande köper man till ett annat armband, men det går ju bra att göra även med andra stegräknare. Jag kallar den stegräknare, för det är ju det främsta användningsområdet ändå. Den har koll på din dagliga aktivitet, men den saknar gps, så tar du dig ut på en joggingrunda eller löptur får du finna dig i att armbandet inte vet var du har varit. Har du däremot med dig telefonen samtidigt så kan Fitbit använda telefonens gps, men då tillför ju inte armbandet särskilt mycket eftersom telefonen gör mer eller mindre hela jobbet. Det här gör i alla fall att det inte drar mer batteri att ta ett träningspass med armbandet och jag tappar vanligen 15 procent batteri ungefär per dygn. Det dröjer alltså ungefär en vecka mellan laddningarna. Här är det även intressant att nämna att du inte kan stänga av Fitbit Luxe. Det går inte. Enda sättet att få av den är att dra slut på batteriet, så även om du lägger ifrån dig armbandet förbrukas alltså batterikapaciteten.

För att det ska bli något extra visuellt krävs mer extrema armband och sådana säljs ju även till Fitbits andra aktivitetsband.

Från Fitbit-appen i telefonen kan du välja bland ett tjugotal olika utseenden på urtavlan och de kan även visa olika utförlig information. Vissa visar till exempel din puls, andra bara tid och datum. Från startskärmen kan du svepa uppåt för att få din aktuella aktivitetsstatistik och sveper du istället åt sidan från urtavlan så växlar du mellan aviseringar, träning, avslappningsövningar, alarm och tidtagning. Fitbit lovar att enheten även ska få mätning av blodets syrehalt, men det finns inte tillgängligt ännu. Det här Fitibits första aktivitetsmätare som även har avslappningsfunktioner och i ett program med animationer som vägleder mig i den lilla skärmen kan jag till exempel bli guidad genom andningsövningar.

Just att det är en så liten skärm påverkar så klart användningsområdena, vilket märks både på det begränsade antalet funktioner som finns tillgängliga och hur de som finns fungerar. De flesta är alltså grundläggande och har med tid att göra, som att ställa alarm och timers. Även det kan dock bli lite komplicerat, eftersom det sker i flera steg av svepningar och tryck på skärmen. Det fungerar, men en större skärm skulle göra det mer användarvänligt, helt enkelt enklare. Men då hade ju enhet blivit mer eller mindre en smartklocka i stället.

Smart väckning än så länge osmart

Mest intressant av funktionerna är smart väckning och notiserna från telefonen. Smart väckning gör att du får ställa en tid för väckning och sedan väcker klockan dig när du sover som lättast, i ett intervall då runt den tid du satt. Tanken är god, men när jag testar missar Fitbit att signalera något alarm alls och det här säger Fitbit själva är en bugg som de jobbar på att fixa.

Notiser från telefonen dyker upp i skärmen, men just eftersom skärmen är så liten blir det svårt att ha jättestor nytta av funktionen, eftersom radbrytningarna blir många och du kan heller inte svara på notiserna från handleden. Du måste ändå ta upp telefonen och göra det där.

En hel del av nyttan med Fitbit hittar du i appen på din telefon ändå, det är där som till exempel de fördjupade analyserna syns om du tecknat dig för Fitbit Premium (sex månader ingår när du köper Luxe, sedan kostar det 99 kronor i månaden). Då finns till exempel mindfulness-övningar där, något du egentligen inte behöver aktivtetsmätaren för.

Inte särskilt träningsvänlig

Under själva träningspasset har armbandet begränsad nytta. När jag till exempel tittar till skärmen under cykelturen står det 0 km/h i skärmen, trots att jag definitivt förflyttar mig. Och under annan träning är skärmen också så liten att den även då är för liten för att verkligen visa sammanhanget och all information man behöver, vilket blir extra tydligt om man försöker läsa av och interagera med den samtidigt som man springer, cyklar eller gör någon annan aktivitet.

Jämfört med andra aktivitetsband, som Fitbits egna Charge 4 som vi testat, saknar alltså det här bandet GPS och NFC så det kan inte användas för Fitbits betaltjänst Pay. Däremot är det fortfarande ganska dyrt och när inte ens det yttre riktigt andas påkostat är det svårt att motivera framför konkurrerande enheter.