Xiaomi 12S Ultra nu officiell – extrem kameramobil

Vi börjar så klart med flaggskeppet Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 12S-serien är resultatet av ett långt samarbete med Leica och förbättringarna kretsar enligt Xiaomi själva kring linserna, sensorn och mjukvara. Xiaomi 12S Ultra har en entumssensor Xiaomi samutvecklat tillsammans med Sony, närmare bvestämt sensorn IMX 989. Den ska bidra med bättre färgåtergivning och snabbare autofokus liksom förbättrad prestanda i mörker. Denna huvudkamera kompletteras med en perskoplins för tele som ska ge 120 gångers zoom och en vidvinkel med en vy på 128 grader. Huvudkameran är på 50 megapixel medan de bägge andra är på 48 vardera.

Under presentationen talar Xiaomi såväl som Leica om känslorna en bild kan framkalla. Om att du när de ser en bild på barn som leker till exempel nästan ska kunna höra deras skratt. Vi försäkras om att Leica alltid fokuserar på naturtrogna bilder som stämmer överens med verkligheten och att Xiaomi och Leica, trots att detta är deras första telefon de gör tillsammans, redan jobbat länge tillsammans. Efter en period då de båda teamen bara kunde mötas virtuellt anlände Leica-teamet till Xiaomi i Kina i april i år och har sedan dess jobbat intensivt med Xiaomi kring dessa produkter.

Två stilar du kan välja mellan

Tillsammans har Xiaomi och Leica utvecklat två fotografiska stilar du kan välja mellan i telefonerna. Den ena är Leica Autentic, som ger en så naturlig färgåtergivning som möjligt medan Leica Vibrant förstärker intrycken mera. I presentationen jämför Xiaomi flitigt med bilder och prestanda från Iphone och där får vi se att Xiaomi 12-serien återger skuggor och subtila tonförändringar bättre samtidigt som bilder i mörker inte får de ljusläckage och skuggor som kan förekomma från olika ljuskällor när man ser bilder från andra telefoner, till exempel Iphone. Hur det här fungerar faktiskt i praktiken får vi så klart återkomma till när vi får möjlighet att testa själva.

Vidare har telefonen stöd för 10-bitars RAW-format på bilder för redigering i exempelvis Adobe Lightroom och Photoshop och du kan spela in video i 8K-upplösning. För bildstabilisering finns HyperOis, som Xiaomi kallar sin optiska bildstabilisering och i exempelfilmer vi får titta på verkar det effektivt, så att videoklipp inte blir skakiga.

Flaggskepp inte bara som kamera

Det är tydligt att Xiaomi 12S Ultra är ett flaggskepp inte bara när vi ser på kameraspecifikationerna utan även i övrigt. Den drivs så klart av Qualcomms Snapdragon 8 Plus Gen1 som ökar prestandan, men framförallt medför förbättringar inom energieffektiviteten. Xiaomi 12S Ultra introducerar även två specifika Xiaomi-chip i form av Xiaomi Surge P1 som sköter snabbladdning och XIaomi Surge G1 som sköter batteriet. Just batteriet är på 4860 mAh och det ska enligt Xiaomi räcka mer än en dag, en gräns man uppger sig ha som krav på alla smartphones man släpper. Telefonen laddas med 67 W via sladd, har 50 W trådlös laddning och 10 W omvänd trådlös laddning. Skärmen vidare på Xiaomi 12S Ultra är på 6,73 tum, har upplösning i 2K och skärmuppdatering från 1 til 120 hertz, vilket gör att den både ska reagera snabbt och kan gå ner i ett effektivt strömsparläge med långsam uppdatering när det behövs. Detta tack vare stöd för LTPO 2.0-teknik.

Oklart om någon av telefonerna alls kommer till Sverige

Bland övriga specifikationer märker vi bland annat fukt- och dammskydd enligt IP68 och prislappen enligt den kinesiska presentationen ska hamna på motsvarande mellan 9-11 000 kronor, men då får vi räkna med att skatt och moms tillkommer så de svenska priserna stannar sannolikt högre än så om de släpps här. Det finns dock inga uppgifter om svenska priser eller när eller om svensk lansering ska, tvärtom säger Xiaomi själva att 12S-serien släpps exklusivt i enbart Kina och de fortsätter med att förtydliga att "samarbetet med Leica kommer ha långsiktig påverkan utanför just denna produktserie och då även beröra marknader internationellt".

Samtidigt som Xiaomi 12S Ultra fått en ny design och ett unikt material på baksidan så ser systermodellerna mer ut som sina respektive föregångare. Alla tre telefonerna i serien har dock fått del av samarbetet med Leica.

Xiaomi 12S och Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S har en Amoled-skärm på 6,28 tum med 120 hertz uppdatering och precis som sin föregångare en huvudlins på 50 megapixel kompletterat med en vidvinkel och en makrokamera. Huvudkameran använder Sonys IMX707-sensor så visst har det skett förbättringar. Det märks även på prestandan för den drivs av samma Snapdragon 8 Plus Gen 1 som Ultra. Batteriet är på 4500 mAh och du kan snabbladda i upp till 67 W med sladd, i 50 W trådlöst och omvänd trädlös laddning finns i 10W.

Xiaomi 12S Pro övertrumfar den mindre systermodellen med bättre skärm, med både större yta och bättre upplösning. Kamerorna är tre till antalet och på 50 megapixel vardera. Det handlar här liksom i Xiaomi 12S om huvudkamera med Sony IMX707, men här kompletteras det med en telelins som ger porträttläge och 2x optisk zoom samt en vidvinkel. Precis som i föregångaren Xiaomi 12 Pro finns här även 120 W snabbladdning, ytterligare ett område där 12S Pro överträffar systermodellerna.