Apptips: Lock Me Out

Du kanske känner att ditt skärmberoende gått över styr, eller kanske mer sannolikt har du ett barn som har svårt att respektera den överenskomna skärmtiden. Googles egen tjänst digitalt välmående innehåller en del verktyg, men de är begränsade. Du kan till exempel sätta en tid i timmar för hur mycket du får titta på Youtube, men inte ett klockslag för när du inte längre får titta på Youtube.

Det och mycket mer kan du däremot med appen Lock me out. Här kan du lägga in många olika scheman, som kan gälla hela mobilen eller plattan, eller bara enskilda appar. Om ni till exempel är överens om att det är slut med Youtube 18.30 men det går bra att läsa på plattan till klockan 20.00, men efter det ska skärmen vara släckt, så går det att ordna med Lock me out. Även enskilda webbsidor kan blockeras enligt schema, och du kan även ha regler för att blockera en app efter använda minuter eller antal gånger du öppnat den.

Det mest fascinerande är egentligen att det funkar så bra. Att en tredjepartsapp faktiskt kan blockera en enskild app, eller hela mobilen, utan att du enkelt kan kringgå det.

Redan gratisversionen räcker för de flesta behov, men vill du kunna skapa obegränsat med regler kan du prenumerera på premiumversionen som ger obegränsat med regler, appar eller webbsidor. Priset är 20 kronor i månaden eller 73 kronor om året, men om du ogillar att behöva prenumerera på appar kan du även betala en engångssumma på 110 kronor för Premium.

Du kan själv välja om man ska kunna kringgå spärren eller ändra reglerna med lösenord. Det enda jag egentligen saknar i appen är möjlighet att sätta en förvarning om att appen eller mobilen låses om x minuter, så jag säkert hinner avsluta det jag håller på med.