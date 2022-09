Test: Nya Apple Airpods Pro (2:a generationen) – Kraftfull förbättring

Grunden i ett par lyckade trådlösa hörlurar som de här, med aktiv brusreducering, är stabil passform. För att tekniken ska kunna göra sitt behöver lurarna sitta säkert och sluta tätt. Det gör gör nya Airpods Pro. Det följer med gummiproppar i fyra olika storlekar, nu även i xs, extra small. Du provar dig enkelt fram och i inställningarna i telefonen finns ett verktyg för att testa passformen. Det verktyget spelar en liten musikslinga i dina öron för att kolla om det sluter tätt. Jag får direkt beskedet att passformen är bra.

För Iphone och andra Apple-produkter

När vi pratar om “telefonen” här så är det självklart en Iphone. Airpods Pro fungerar visserligen med även andra tillverkares telefoner, men det är i Apples eget ekosystem av prylar som de är klart bäst. Sedan den första generationen Airpods lanserades och gjorde det enklare att ansluta till telefonen, du behöver bara öppna etuiet och sedan följa instruktionerna i telefonen, har många försökt kopiera konceptet. Apple har ytterligare förfinat det med Airpods Pro i den andra generation.

Med IOS 16 i din Iphone får du en egen inställningsmeny i telefonens vanliga inställningar. Så fort dina hörlurar är anslutna (det här gäller alla Airpods och även Beats hörlurar) så dyker inställningsmenyn upp, längst upp i Iphones Inställningsmeny. Här hittar jag reglage för brusreducering, test av passform som jag nämnt och en hel del annat. Bland annat kan jag här skräddarsy vad touchkontrollerna på själva lurarna ska styra.

Kontroll på pinnen

En av nyheterna i nya Airpods Pro är volymkontrollerna på lurarnas pinne. Utöver touchkontroller där du kan klicka, alltså trycka, eller nypa för att till exempel byta låt, svara eller hoppa mellan låtar kan du nu alltså även ändra volym utan att ta fram telefonen. Det funkar betydligt bättre än jag förväntar mig. Jag har provat andra hörlurar där de här gesterna gärna gör att du när du ändrar volym även lätt petar hörluren ur örat. Det är ingen risk med Airpods Pro. Eftersom de sitter så stabilt fast i örat och reglaget är distinkt utformat kan jag enkelt både höja och sänka. Volymen höjs och sänks i steg, så för att höja mer får du svepa upprepade gånger uppåt utmed någon av hörlurarnas pinne.

Volymkontrollen direkt på lurarna är alltså ny och det är även en hel del i själva laddningsetuiet. Apple har helt enkelt förfinat det mesta. Etuiet har fått en egen liten högtalare så att du hör ett ljud som bekräftar att de laddas.

Den här högtalaren används även om du via Apples Hitta-app söker efter lurarna, för såväl lurarna individuellt som etuiet i sig kan ge ifrån sig ljud så att du enklare hittar dem, via ljud och via UWB, den teknik som låter Iphone peka ut var i närheten de befinner sig och därmed alltså vägleda dig precis rätt. Bra om en hörlur trillat ner mellan kuddarna i soffan eller bakom någon gardin där de inte syns.

Laddas från flera håll



Själva etuiet kan du ladda med sladd, lighting (alltså samma som laddar din Iphone), eller trådlöst från en vanlig trådlös laddare, från Apples trådlösa Magsafe-laddare eller faktiskt även från en Apple Watch-laddare. Det sista är nytt i just denna modell av Airpods. Dessutom är batteritiden förbättrad jämfört med tidigare.

Ljudet

Även det viktigaste i ett par hörlurar, ljudet, har fått klart märkbara förbättringar och når en helt ny nivå. Det gäller även samtalsljudet, för när vi testar just det får vi nästan känslan att den som ringer sitter i en studio. Det är en nyans i talet som är långt bättre än vad många headset ger idag och även om den ljudkvaliteten blir lidande om du har störande ljud i bakgrunden så håller den konstant en mycket hög kvalitet på samtalsljud för båda två i samtalet.

För musik sedan så är det ett par saker som utmärker sig. Här är ljudet bra utan att höra till de bästa vi hört. Lurarna har definitivt bra ljud, med tryck i basen kombinerat ändå med fin dynamik i såväl diskant som mellanregister, men på flera plan är ändå högupplöst ljud från Androidmobiler till hörlurarna som drar nytta av det strået vassare. Till Iphone råder det dock ingen tvekan om att Airpods Pro är det bästa valet. Du får Apples rumsliga ljud och du får nu även möjligheten att skräddarsy det.

Jag njuter av ljudet innan jag gjort min anpassning av ljudet. För att anpassa ljudet så använder du Iphone som med hjälp av Truedepth-kameran på framsidan skannar dina öron. Det här går enkelt och i ett fåtal steg via inställningsmenyn i Iphone. Ljudet låter faktiskt tydligt klarare. För att testa tar jag sedan bort anpassningen vilket leder till att ljudet blir betydligt burkigare, liksom instängt och fattigt på dynamik.

Brusreduceringen sist så är även den effektiv. Här jobbar Apples H2-chipp tillsammans med algoritmer på en rad olika plan. Du får tydlig reducering av höga och störande ljud och du kan enkelt sluta dig i din egen bubbla och lyssna på musik i stökiga kontorslandskap, i kollektivtrafiken, på flyg och så vidare. Effekten är tydlig.

Nya Airpods Pro i denna andra generation innebär alltså förbättringar på snart sagt varje område och är ett, priset till trots, nästan självklart val för den som har Iphone.