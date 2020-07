Test: Nylanserade Asus ROG Phone 3 – Tar spel på verkligt allvar

ANNONS: Köp ROG Phone 3 här!

Vi har lärt oss sedan tidigare att Asus och deras ROG-varumärke tar spel på allvar och det gäller inte minst här. Samtidigt som Asus med den här telefonen tar en del egenskaper vi sett tidigare steget längre introducerar man även ett par nyheter som ska säkerställa ROG Phone 3 som det självklara valet för gamern.

Skärm, prestanda och batteritid är alla viktiga egenskaper för en utpräglad spelmobil som den här. Samtidigt är de alla även egenskaper som uppskattas i andra sammanhang, av gemene man, vilket kan vara förklaringen att spelmobiler som denna har gått före och nu får se mainstreamflaggskepp apa efter saker som högre skärmuppdateringsfrekvens, något ROG Phone och andra spelmobiler beredde vägen för.

Ytterligare ett steg

Följaktligen, nu när flera tillverkare släppt mobiler med skärmar som uppdateras 120 gånger per sekund tar ROG Phone 3 steget till 144. Det hör helt enkelt till konceptet att du ska få det bästa av allt som kan påverka ditt spelande positivt. Jag kan inte påstå att jag märker skillnad mellan 120 och 144 bilder per sekund, men visst gör vetskapen om att jag har det bästa som går att få något för upplevelsen av telefonen. För ordningen skull ska jag även påpeka att jag i inställningarna kan välja uppdateringsfrekvens från 144 via 120 ner till 90 eller 60 hertz. Det finns även ett autoläge där jag överlåter till telefonen att välja uppdeteringstempo, baserat på kraven för det jag för tillfället använder telefonen till. Asus påpekar till exempel att det idag finns över 200 spel med stöd för 144 bilders uppdatering per sekund, men det säger sig självt att 144-läget inte är lika viktigt när du till exempel skriver ett sms eller kollar Instagram. För baksidan av så här snabb skärmuppdatering är så klart batteritiden. Asus kan inte göra några underverk varken när det gäller prestanda eller batterikapacitet, men man har gjort sitt bästa för att göra en avvägning som fungerar. Utan att vara en perfekt spelmobil på varje punkt känns det som Asus ROG Phone 3 är bra på det som betyder mest och att det finns en rimlig förklaring till de kompromisser som man gjort. Batteriet är till exempel stort med hela 6000 mAh för att möjliggöra långa spelsessioner, medan man valt bort möjligheten till trådlös laddning eftersom det skulle ta plats i telefonen och inte lämna lika mycket utrymme för just mer batterikapacitet. Samtidigt finns ingen version med 1 terrabyte intern lagring, utan istället är det max 512 GB som gäller, enligt Asus för att det inte finns tillräckligt snabb lagring om man ska ha 1 TB.

Hela tiden avvägningar och val alltså.

Gott om kraft

Precis som att 144 hertz i skärmen är så bra det kan bli idag så snålar Asus inte heller med prestanda. Hela idén med den här telefonen är ju att maxa just prestandan. Därför är det ganska givet att det är Snapdragon 865 Plus som sitter i den här telefonen. Det handlar alltså om Qualcomms nylanserade toppchipp som är något trimmat jämfört med föregångaren. Det handlar inte om några jättehopp utan främst prestandaökningar på runt 10 procent bättre än föregångaren.

Asus pratar om att Rog Phone är byggd för gamers och det märker man på flera sätt, inte minst på estetiken. I grunden dock så är ju ROG Phone 3 en mobiltelefon som många andra och det innebär att här finns skärm med integrerad fingeravtrycksläsare samt ansiktsigenkänning via selfiekameran. Här finns även laddning i botten av telefonen via usb-c och så klart appbutiken Google Play för appar och spel, likt många andra mobiler. På många sätt skiljer sig dock ROG Phone 3 från vanliga telefoner. Ett exempel är att den till stor del är byggd för att användas i liggande läge, vilket ju är naturligt för många av de spel som är som mest intressanta. Med telefonen i liggande läge har du ordentliga stereohögtalare riktade mot dig och selfiekameran är så klart utanför skärmen så att skärmytan inte störs av sensorpanel eller kamerahål. Det räcker med att starta ett spel på ROG Phone 3 så märker man skillnad, och då är ljudresurserna bara en av flera saker som bidrar.

Anpassning i detalj

ROG Phone 3 ger dig som spelare en lång rad möjligheter att anpassa upplevelsen, ner på nivån för individuella spel. Det går alltså, med hjälp av spelläget X Mode, att ange bland annat hur prestanda och strömförbrukning ska hanteras. En funktion som vi såg även i tidigare Rog Phone var Airtriggers, något som som innebär att du kan styra valfria spel utan att skymma skärmen med dina fingrar. Du kan trycka, svepa eller dubbeltrycka på telefonens kant och det här kan trigga olika aktiviteter på skärmen. Massor av anpassningsmöjligheter och pekskärm utan nackdelarna helt enkelt.

I ett racingspel med gas och broms kan du välja att istället hantera de knapparna via sensorer på telefonens långsida. Du får mappa positionen på skärmen för de funktioner du vill styra och sedan simuleras alltså ett tryck just där på skärmen när du trycker på telefonens kant. Att du själv ställer in enligt dina egna önskemål på det här sättet gör också att det fungerar med alla spel. Inget speciellt krävs alltså av spelet i sig, mer då än att platsen där du ska trycka på skärmen måste vara den samma hela tiden för att det här ska fungera.

Du kan även skapa makron där en sekvens av olika svep eller skärmtryck sparas och kan köras under spelets gång, antingen en gång eller återkommande i en loop. Hittar du rätt användningsområden för det här i spelet du spelar kan du alltså få en påtaglig fördel gentemot dina motståndare, nästan så det känns som lite fusk.

Mera kylning

Genom en kombination av de här mjukvaruanpassningarna och en rad olika unika hårdvaruegenskaper ska ROG Phone 3 alltså lyfta spelupplevelsen, något som även har potential att göra telefonen bättre på andra områden. Dit räknar jag till exempel kylsystemet som man till och med kan se genom ett litet fönster på baksidan av telefonen och den medföljande lilla fläkten som även den är tänkt att hålla temperaturen på enheten nere när belastningen är som högst. Den lilla fläkten har dessutom fler funktioner, för när du klämmer fast den så adderar den en hörlurskontakt med 3,5-millimeterskontakt vilket telefonen annars saknar och dessutom en möjlighet att ladda telefonen via usb-c även på långsidan. På det sättet kan du alltså ladda telefonen samtidigt som du spelar, utan att laddkontakten kommer i vägen för ditt grepp. Det finns även ett litet ben du kan fälla ut från fläkten så att den fungerar som ett stöd, användbart om du till exempel kollar på film i telefonen, något den också gör sig bra för med skärmen utan vare sig sensorpanel eller kamerahål.

När det gäller kameror så märks det dock att Asus inte prioriterat det området lika högt som de mer spelfokuserade egenskaperna. Inte så konstigt kanske. Kamerorna ger telefonen utöver huvudlinsen med 64 megapixels sensor även vidvinkel och makro. Bilder i standardläget blir på 12 megapixel, men jämfört med de bästa kamerorna idag märker vi framförallt att Rog Phone 3 har problem när det blir lite mörkt. Vi kan också sakna optisk zoom, men faktum är att telefonen kan spela in video i 8K-upplösning, och även i det läget kan man zooma till 8 gångers förstoring. Dock med en del brus i bilden. I stillbildsläget saknas alltså optisk zoom, men man kan även där zooma in till 8 gångers förstoring.

I övrigt är kanske skärmens upplösning på bara 1080p en överraskning. Det är mindre än i många flaggskepp idag, långt ifrån Sonys 4K-skärmar, men samtidigt säkert en prioritering som Asus gjort för att istället få upp uppdateringstakten. Jag kan inte säga att jag har några klagomål eller att upplösningen känns som något man reagerar på. Asus ROG Phone 3 är en telefon med tydliga prioriteringar och jag kan även märka att batteritiden inte är så bra som man kunde hoppats. Det märks helt enkelt att topprestanda drar mycket kraft, men trösten får vara att man dels kan anpassa prestandan kontra strömåtgång och att motsvarande kraft även i andra mobiler helt enkelt kostar batteritid. Asus är bra på att maxa prestandan men de sysslar inte med magi även om det generöst tilltagna batteriet bidrar till bättre kapacitet än ett mindre hade gjort.

Frågor och svar

Hur känns telefonen i handen?

Den känns som det prestandamonster den är, det vill säga stor och tung för att vara mobil men lättare när man håller den i landskapsläge med två händer som det är tänkt när man spelar.

Vad kan man säga om utseendet?

Till exempel att den ser ut precis som man väntar sig att en spelmobil ska se ut. Det tar xxxet.

Bra prestanda, men vad är svagheterna då?

Jämfört med många flaggskepp idag saknar den till exempel trådlös laddning och den är heller inte vattentålig. Sen håller inte kamerorna samma klass som de bästa telefonerna idag. Prioriteringar.

Ett alternativ:

Vanligaste spelmobilen

När det gäller spel är så klart Apples Iphone en av de tuffaste konkurrenterna, främst när det gäller prestanda och utbudet i deras App Store.

Testbild

Många bilder blir bra, men i mer utmanande situationer som de med sämre ljus dalar bildkvaliteten.

