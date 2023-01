Datormagazin: Commodorefantastens nya dröm – Commander X16

Detta är en artikel som nästan inte blev färdig. Faktum är att det är en artikel jag velat skriva i några år nu och att den kommer nu beror helt enkelt på en enda sak: Commander X16 är färdig. Eller ja, helt färdig blir den nog aldrig men nu kan man åtminstone köpa sig ett moderkort ur den första serieproduktionen. Vad är då en Commander X16?

För att kunna svara på den frågan måste vi först berätta historien bakom projektet.

David Murray, kanske mest känd som Youtube-profilen ”The 8-bit guy”, började fantisera om att bygga retrodatorn han alltid drömt om. Det skulle bli en åttabitars-dator med moderna anslutningar för skärm, tangentbord och mus som ändå baserades på klassisk hårdvara med inbyggd Basic 2.0 (med vissa tillägg), precis som Commodores klassiska åttabitars-maskiner Commodore 64 och senare Commodore 128.

Att konstruera en helt ny åttabitars-dator kan ju framstå som helt galet anno 2022–2023, men det finns en hel del smart tänkande bakom detta. Många som lärde sig programmera på 80-talets hemdatorer är de som senare varit med och byggt projekt som Skype och Spotify och att de blivit så skickliga programmerare kan i mångt och mycket tillskrivas det faktum att de fick en robust ”grundutbildning” genom att programmera i Basic eller senare i maskinkod på datorplattformar som var extremt resurssnåla. Det krävde smart och noggrant skriven kod för att helt enkelt få plats i exempelvis en Commodore 64:s begränsade minne. Murray ville helt enkelt bygga en dator som vi retrofantaster skulle kunna köpa för vettiga pengar (till skillnad från vissa ockerpriser för retrodatorer på begagnatmarknaden /reds anm.) och som yngre också skulle kunna använda för att lära sig programmera på allvar.

Commander X16 skulle också vara en dator som eliminerade många av de problem som finns med klassiska retrodatorer – datalagring och ett smidigare sätt att ansluta modernare skärmar utan en massa dyra tillägg i form av adaptrar och annat för de åttabitars-datorer som finns på begagnatmarknaden idag.

Kort sagt, en åttabitars-dator för massorna som man i princip kan köpa och koppla in till hårdvara som man förhoppningsvis redan har hemma.

Hårdvara i Commander X16

För att undvika copyright-bråk (och allmän förvirring) med de som äger Commodores varumärken fick datorn namnet Commander X16, istället för ”Commander 16” vilket skulle kunna förkortas till ”C16” vilket skulle kunna misstas för en Commodore 16-maskin.

Vidare skulle det inte bli tal om en dator som emulerade en 6502-processor genom en FPGA-krets eller genom en Arm-baserad dator som exempelvis Raspberry Pi – istället skulle det sitta en riktig processor under skalet. Valet föll på en WDC 65C02S-processor som körs i åtta megahertz och 512 kilobyte internminne (vilket kan expanderas upp till två megabyte).

Kärnan i datorn är Commodores standardkärna och Microsoft Basic version 2.0 (som projektet har fått tillstånd att använda), precis som Commodore byggde in i Commodore 64. Datorn har utöver detta fyra expansionsportar som kan kommunicera direkt med processorns databuss och utöver detta kan man ansluta tangentbord och mus via PS/2-portar och två Super Nintendo-kontroller. Vanliga nio-pinnars anslutningar för klassiska joysticks som TAC-2 kommer inte att implementeras.

Commander X16 kan också ansluta en vanlig diskettstation från Commodore (exempelvis 1541, 1571 eller 1581) via en IEC-anslutning och ett SD-kort via Vera-kretsen.

Vad är då Vera-kretsen kan man undra? Detta är kretsen som sköter mycket av datorns in- och utdata. Kretsen genererar grafik i en rad olika format (VGA, NTSC via kompositutgång, NTSC via S-video och RGB-video) vilket ger en fast upplösning om 640x480 pixel i 60 hertz svepfrekvens. Videominnet i Vera är på 128 kilobyte och stöder upp till två bildlager som dels stöder tiles och bitmap-läge samt upp till 128 samtidiga sprites med kollisionsavkänning. Färgpaletten utgörs av 256 samtidiga färger som hämtas från totalt 4 096 möjliga färger som Vera kan visa.

Vera sköter också delar av ljudet i Commander X16 där 16 kanalers stereoljud från flera olika vågformer erbjuds. Utöver det finns det också en ljudkrets av modell Y2151 från Yamaha uppspelning av åtta stereokanaler av FM-syntesljud och en digital signalprocessor som erbjuder två kanaler i stereo med 48 kHz stereoljud.

Allt som allt kommer Commander X16 dra ungefär 15 watt, precis lagom i elkrisens Sverige anno 2022–2023.

Inte en utan tre?

Commander X16 kommer att säljas i tre olika versioner, eller snarare ”faser”. Den första modellen är just det – den första dito, som kallas Commander X16p och är fas ett. Denna bygger i praktiken på utvecklingsmodellen av Commodore X16 och kommer att säljas i ett begränsat antal för att få igång produktionen och samtidigt få in lite pengar för att finansiera de två senare modellerna Commander X16c och Commander X16e.

Prislappen för X16c är i skrivande stund inte spikad, och egentligen är inte densamma för X16e spikad heller, men David Murray har uttryckt önskemål om att den modellen, som kommer att vara enklare än X16p då den exempelvis sannolikt saknar expansionsplatser, ska vara runt 100 amerikanska dollar. Fas 2-modellen, X16c, kommer möjligen att innehålla en eller ett par expansionsplatser men det är i skrivande stund inte bestämt.

Åtminstone är det den information som finns på projektets officiella hemsida.

Det finns även ett forum där vidare diskussioner förts, och det har också passerat en hel del information på Facebook i projektets grupp, men då undertecknad inte har ett Facebook-konto (redaktörn är retro på riktigt /reds anm.) har den informationen gått mig förbi.

Det som finns på forumet berättar dock en lite mer komplex historia. Youtubern Perifractic, som varit delaktig i projektet när det gäller att skriva dokumentation, designa tangentbord, chassi och annat, hoppade av projektet i augusti 2021 av personliga skäl.

David Murray tog därefter till orda och meddelade att projektet behövde få in pengar ganska snabbt innan Commander X16 kunde sättas i någon form av större produktion. Detta plus Covid-problematiken som då var och även nu fortsätter vara en rejäl utmaning, plus den enorma osäkerhet som fanns runt att skicka ned tusentals komponenter till Kina för montering och produktion av färdiga Commander X16-moderkort gjorde att Murray nu ställde frågan om det fanns intresse för att köpa Commander X16 i form av en byggsats utan något chassi eller annat.

Gensvaret från forummedlemmarna var stort, men några byggsatser såldes vad vi förstår aldrig.

Framtiden för Commander X16

I en video från oktober år 2022 visar David Murray upp mjukvaror som körs på en prototyp av Commander X16. Murray berättar att avsikten var att tillverka 50 moderkort med alla kretsar monterade, utan något chassi, där tio enheter skulle skänkas till utvecklare som bidragit mycket till projektet, 20 stycken skulle säljas till ett rabatterat pris till andra utvecklare och resterande 20 skulle säljas till fullt pris till intresserade användare, med förbehållet att Commander X16 fortfarande var en betaprodukt med allt vad det kan innebära.

I skrivande stund har några moderkort inte sålts. Istället drog projektet igång en insamling från de som ville stötta tillverkningen av de 50 första moderkorten vilket blev en succé med närmare 35 000 amerikanska dollar i donationer från allmänheten, vilket var betydligt mer än vad Murray och de andra bakom Commander X16 behövde för att ta projektet vidare.

Pengar är alltid ett känsligt ämne när det gäller den här typen av projekt och David Murray själv uppgav i videon att han satsat över 12 000 dollar i projektet, och andra projektdeltagare hade också satsat tusentals dollar av sina egna pengar för att köpa in material, ta fram prototyper med mera, så det är inte helt underligt om gänget bakom Commander X16 behövde en skjuts framåt på den ekonomiska fronten för att komma vidare.

När de 50 första moderkorten faktiskt produceras och kan levereras till de som vill ha dem återstår att se, men man kan räkna med att de 25 exemplar som ska säljas kommer att ta slut fortare än du kan säga ”gin&tonic”.

Gissningen är att fas två av Commander X16, eller X16c, inte kommer att bli av medan den betydligt enklare fas tre, X16e, nog kommer att nå marknaden till slut. Den kommer å andra sidan vara enklare och erbjuda USB-anslutningar och kanske också baseras på en FPGA-krets istället för äkta kretsar som exempelvis 65c02-processorn.

Oavsett vilket håller åtminstone undertecknad tummarna för att Commander X16 lyckas nå marknaden. Till skillnad från att tillverka ännu en ”Commodore 64 mini” eller liknande, där man i praktiken emulerar en klassisk retrodator i en snygg förpackning, har David Murray och de andra i projektet faktiskt försökt utveckla något ”ny-gammalt”, och det förtjänar all respekt.

Jag är frestad att köpa en och det borde också du vara. Orkar du inte vänta kan du faktiskt bygga en själv – i princip hela projektet är släppt som öppen källkod (Commodores Basic är inte inkluderad av naturliga skäl) och utöver det finns närmare 200 program, spel och demos släppta och tillgängliga för nedladdning.

En emulator som kan köras i Windows, Linux eller MacOS finns också att ladda ned helt gratis från projektets webbplats, commanderx16.com, så är du sugen på att börja koda för denna maskin utan att faktiskt ha en går det utmärkt.

Text: Joacim Melin