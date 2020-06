Test: Huawei P40 Pro Plus – Lite mera bäst

Genom att utse systermodellen P40 Pro till bästa kameramobil nyligen har vi ju på ett sätt lite förstört spänningen i det här testet. För när Huawei nu släpper en ytterligare lite vässad variant är den så klart lite bättre än testvinnaren. Överlag är Huawei P40 Pro Plus en ännu bättre telefon, men det handlar inte om en helt ny modell utan ska snarare ses som en telefon där man trimmat vissa aspekter. Mest märkbart är nog zoomen, för här är Huawei först ut med 10 gångers optisk zoom. Redan i vårt test där vi jämförde Huawei P40 Pro med Samsung Galaxy S20 Ultra kom vi fram till att de två telefonerna presterade jämnbra just när det gäller zoom, medan Huawei överträffar konkurrenterna framförallt när det gäller bilder tagna i mörker.

Har hårdvaran

När det nu gäller den här telefonen, Huawei P40 Pro Plus, så är det inte överraskande att zoombilder blir bättre. Den har helt enkelt kraftfullare hårdvara och det visar sig. Tio gångers optisk zoom gör klar skillnad och till skillnad från konkurrenten Samsung, vars 100x zoom mest kändes som falsk marknadsföring, visar zoomen i P40 Pro Plus påtagliga fördelar när man faktiskt använder den.

I en direkt jämförelse så får bilderna härifrån inte bara betydligt bättre detaljrikedom, utan den ger även bilderna ett mer naturligt djup, medan inzoomade bilder från sämre mobilkameror kan få ett platt utseende.

Sen ska man så klart nämna de begränsade användningsområdena för att zooma hela 100 gånger. Man kan visserligen tänka sig att till exempel fågelskådare skulle uppskatta funktionen när kikaren inte är med i packningen, men viktigare är att även bilder tagna med mer beskedligt avstånd till motivet blir klart bättre även de. Sedan har så klart P40 Pro Plus alla andra fördelar gemensamma med P40 Pro när det gäller vanliga motiv, bilder i mörker, läget med effekt för oskarp bakgrund och så vidare, helt enkelt eftersom de två modellerna har mycket gemensamt.

Flera vägar till apparna

Eftersom det gått en tid sedan vi testade P40 Pro så kan vi även ta tillfället i akt i detta test av P40 Pro Plus att ta tempen på vad som hänt. Huawei P40 Pro Plus hör ju till de telefoner som inte har Google Play eller Googles appar utan istället förlitar sig på Huaweis egen appbutik. Fortfarande idag är alternativen till Huaweis appbutik viktiga byggstenar för att telefonen ska bli användbar. Du kan föra över appar från en annan Android-telefon till Huawei med appen Phone Clone, men numera kan du även, oberoende av vilken telefon du hade innan , söka upp appar som inte finns i Huaweis appbutik via den nya appen Petal Search. Den vägen kan man hitta allt från Spotify till Instagram, Netflix, Dropbox och annat. Det gör alltså tröskeln för att hitta appar lägre, även för den som inte är så tekniskt bevandrad. Fortfarande är dock bristen på Googles appar och appbutik ett stor nackdel, som bromsar Huaweis framgångar på telefonsidan.

Det går bättre än man hade kunnat befara att klara sig utan Google Play. Du kan till exempel läsa din Gmail i telefonen oavsett, men du kommer också stöta på begränsningar.

Utöver det vi redan nämnt så är så klart P40 Pro Plus kryddad med mer. Framförallt så är telefonens baksida gjord i keramik och det gör att hela bygget känns extra stabilt och tåligt. Det gör att telefonen väger några gram mer än sin systermodell, men vi får här även lite mer intern lagring och vi får snabbare trådlös laddning, förutsatt att du har rätt laddare. Vi testar telefonen tillsammans med Huaweis egna trådlösa laddare och då blir maxeffekten 40 W. Det innebär att vi kan ladda från 0 till 11 procent på bara 5 minuter och att den hinner 0-20 procent på 9 minuter, men då hörs också ett tydligt fläktljud från laddare för att se till att värmeutvecklingen inte blir för påtaglig. Inget konstigt med det dock, det har även konkurrenterna. Sätter jag istället en vanlig P40 Pro på laddaren laddar den med 27W, så det går lite långsammare. Jag ska också påpeka att om det nu är just snabb laddning man vill ha så är det mycket bättre att använda trådbunden laddning, så de gånger du har bråttom bör du ju ändå undvika trådlös laddning. Just att se hur procenttalet tickar upp är onekligen imponerande, men det går alltså betydligt snabbare med sladd än trådlöst. När jag ansluter telefonen dierkt till sladdbundna laddaren laddar telefonen dubbelt så snabbt på samma tid som med den snabba trådlösa laddaren.

Ser vi till andra egenskaper som den delar med P40 Pro så är skärmen bra, den har fin detaljrikedom och färgåtergivning, men har uppdateringsfrekvens på 90 bilder per sekund istället för vissa av konkurrenternas 120 bilder. Jag tycker i alla fall att telefonen känns snabb när jag använder den, precis som P40 Pro, och prestandan räcker gott och väl. P40 Pro har även stöd för 5G, vilket jag testat i både Tele2s och Tres nyöppnade 5G-nät.

Eftersom det gått en stund sedan systermodellen lanserades och släpptes så har Huawei också haft tid att finslipa på mjukvaran ännu mer. Ansiktisigenkänningen fungerar till exempel nu bättre och låser upp telefonen snabbt oavsett om vi befinner oss i dagsljus eller i mörker. Där har det skett en märkbar förbättring.

Sett till det yttre håller Huawei hög klass och frågan är om de inte till och med leder utvecklingen där, när det gäller design och material. I den här telefonen liksom i P40 Pro flödar skärmglaset över kanten så väl på sidorna som i underkant, men det utan att ha några negativa effekter för ergonomi och användbarhet, utan det är framförallt av estetiska skäl.

P40 Pro Plus är helt enkelt en lite extra bra telefon, allra bäst på kamera och med en extra lyxig förpackning.

Batteritest

Batteriets videotid: 08 tim 5 min

Frågor och svar

Vad saknar man för appar?

Totalt stopp är det ju för Googles egna appar, så chatt i Hangouts, bilder i Google Foto, Google Maps, Youtube är bara att glömma. Vissa av dessa tjänster kan du dock använda i webbläsaren, men det blir ju inte alls lika smidigt.

Men det går ändå att hitta en del appar om man letar?

Ja utbudet ökar i Huaweis App Gallery och appar som Mobilt Bank ID och Swish finns ju där, samtidigt som Spotify, Instagram, Facebook, Netflix och flera andra går att ladda ner från andra källor. Just att hitta och ladda ner appar från alternativa källor har även det blivit betydligt mycket enklare med Huaweis nya app Petal Search.

Hur bra är zoomen här egentligen?

Zoomar jag in 100x med kamerorna i Huawei P40 Pro Plus så blir detaljerna onekligen svåra att skilja ut, det ser ofta ut lite som en oljemålning, men med det sagt så är den klart bättre än Samsungs Galaxy S20 Ultra på området. Medan Huawei-kameran visar tydlig text på långt håll ser Samsung under samma förutsättningar bara en rad som man inte ens kan urskilja är bokstäver. Om Samsungs 100x zoom är användbar upp till kanske 30 gångers förstoring håller Huaweis god kvalitet upp till cirka 70x inzoomning.

Ett alternativ:

Googligare mobil

Det går inte att komma ifrån att avsaknaden av Google-appar och Google Play är en stor nackdel med P40-serien. Behöver du inte den extrema zoomen finns det pengar att spara genom att antingen istället titta på P40 eller att sikta in dig på till exempel Samsung Galaxy S20 Plus, eller för den skull S10 Plus som är snarlik och betydligt billigare.

Testbild

Inzoomat är det här så bra du kan få med en mobil idag.