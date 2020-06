Sommartävling: Vinn en Huawei P40 Pro+ med din bästa bild

Vilken plats i ditt sommarsverige får hjärtat att slå lite extra? Nu när kamerorna i våra mobiler blir allt mer avancerade, är en spännande bild av ditt smultronställe inte långt borta. Fotografera platsen och var med i sommarens stora fototävling!

Med en bild där ljus, perspektiv och färger bildar en komposition som får juryn att nästan avundsjukt sukta efter ditt smultronställe – då har du chansen att vinna flaggskeppet Huawei P40 Pro+.

Tävlingen som arrangeras av Huawei tillsammans med Mobil och Kamera & Bild, är öppen för alla att delta i. Fram till den 20 augusti har du chans att skicka in ditt bidrag på temat ”mitt smultronställe”. Du fotograferar med din mobil och om bilden faller juryn i smaken – då kanske du blir en av de tio vinnarna som delar på priser till ett värde av drygt 30 000 kronor.

Missa inte detta tillfälle. Skicka in ditt bidrag redan i dag via formuläret här nedan!

Så tävlar du:

– Skicka in upp till högst fem bilder på temat ”mitt smultronställe”, senast den 20 augusti 2020. Du laddar upp ditt bidrag i formuläret längst ned i artikeln.

– Bilden ska vara fotograferad med en mobilkamera, alltså kameran du har i din smartphone. Alla märken är tillåtna.

– Bilden får vara tagen när som helst, men ska vara fotograferad i Sverige.

– Redigering av bilden i efterhand är tillåten, men tänk på att juryn i första hand söker bilder som på ett naturligt sätt visar ditt smultronställe.

– Bilden ska vara en jpg-fil och högst 10 megabyte stor.

– Du måste vara upphovsman till bilden.

Juryn:

Består av representanter från Huawei, Mobil och Kamera & Bild, med stor kunskap inom foto- och mobilområdet. De fotografiskt mest spännande och kreativa bilderna på temat ”mitt smultronställe”, belönas av juryn.

Det kan du vinna:

Fotograferna till de tio bästa bilderna vinner priser från Huawei, Mobil och Kamera & Bild. Bilderna kommer dessutom att presenteras på våra sajter.

Förstapris: Huawei P40 Pro+

Andrapris: Huawei P40 Pro

Tredje- och fjärdepris: Huawei FreeBuds 3i

Femte- och sjättepris: Ett års gratis prenumeration på antingen magasinet Mobil eller Kamera & Bild, inklusive PLUS-medlemskap på mobil.se eller kamerabild.se.

Pristagare på plats sju till tio vinner: Ett års gratis PLUS-medlemskap på mobil.se eller kamerabild.se.

Om priserna

Huawei P40 Pro och P40 Pro Plus är båda del i Huaweis P40-serie av telefoner och utrustade med den senaste generationens mobilkameror, kameror som Huawei utvecklat tillsammans med Leica. P40 Pro har teleskopzoom med 5x optisk zoom och P40 Pro Plus har till och med 10x optisk zoom, tillsammans givetvis med utmärkta egenskaper särskilt när du tar porträtt, selfies, bilder i mörker eller när du filmar.

Även på andra områden har telefonerna det mesta man kan förvänta sig idag med högkvalitativa, stora skärmar som täcker nästan hela framsidan, kraftfullt batteri med stöd för snabbladdning och de är även vattentåliga så du utan att oroa dig kan ta med dem även ut i regnet.

Telefonerna använder Android som operativsystem, men levereras inte med Google Play eller några av Googles appar. Istället använder man Huaweis egen appbutik App Gallery där utbudet av svenska såväl som internationella appar utökas kontinuerligt. Bank ID och Swish finns liksom till exempel Readly, Kry och Here Wego, en kartapp som är ett bra alternativ till Google Maps. Andra appar kan man ladda in i telefonen via Huaweis verktyg Phone Clone eller via deras nya sökverktyg Petal Search.

Du kan även vinns Huaweis helt trådlösa hörlurar Freebuds 3i eller prenumerationer på Mobil och Kamera & Bild samt plusmedlemskap i vår Plus-tjänst.

Övriga regler:

– Juryns beslut går inte att överklaga.

– Huawei, Mobil och Kamera & Bild förbehåller sig rätten att publicera bidrag och vinnande bilder i samband med information om och marknadsföring av tävlingen, i elektronisk och tryckt form, såsom hemsida, sociala medier och magasin.

– Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Här laddar du upp ditt bidrag: