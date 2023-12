Billig Iphone 11 Pro mot Iphone 15 Pro: Vi jämför gammal mot ny

Visst finns det även skillnader. I Iphone 12 Pro tillkom exempelvis Magsafe-laddning med magneter på baksidan och en tåligare skärm, Iphone 13 Pro gav oss snabbare uppdateringstakt i skärmen och Iphone 14 Pro fick dynamiska ön som ersatte sensorpanelen i toppen av skärmen och Always on Display, så att du kan se till exempel aviseringar och vad klockan är utan att behöva tända skärmen. Allt detta finns så klart även i den nya Iphone 15 Pro, men saknas i Iphone 11 Pro som vi jämför den med nu.

Lika och ändå så olika. En Iphone 11 Pro köpt begagnad för ca 5000 kronor. Den har precis som Iphone 15 Pro för 16 500 kr ny en skärm av oled-typ, ansiktsigenkänning med Face ID, tre kameror på baksidan inklusive såväl optisk zoom som vidvinkel och de stödjer båda senaste IOS 17.

Inte bara lika

Visst finns det även skillnader. I Iphone 12 Pro tillkom exempelvis Magsafe-laddning med magneter på baksidan och en tåligare skärm, Iphone 13 Pro gav oss snabbare uppdateringstakt i skärmen och Iphone 14 Pro fick dynamiska ön som ersatte sensorpanelen i toppen av skärmen och Always on Display, så att du kan se till exempel aviseringar och vad klockan är utan att behöva tända skärmen. Allt detta finns så klart även i den nya Iphone 15 Pro, men saknas i Iphone 11 Pro som vi jämför den med nu.

Långsam innovation

Lyfter man blicken och ser på andra mobilmärken under de här åren som gått kan vi snegla på skillnaderna mellan Samsung Galaxy S10 Plus jämfört med nya S23 Ultra eller för den delen nya Xiaomi 13 Pro jämfört med Xiaomi Mi 9 och det känns som Apple tagit betydligt mindre framsteg. Många gånger har ny teknik som periskopzoom, snabbare skärmuppdatering och Always on Display kommit först till Android-mobiler och långt senare letat sig in även i Iphone.

Iphone 11 Pro och Iphone 15 Pro

När vi jämför Iphone 11 Pro med Iphone 15 Pro rent visuellt till det yttre, är mycket sig likt. Hemknappen är borta i båda, vi har tre kameror på baksidan, men bara den nya Iphone 15 Pro har den nya knappen på sidan, den som du kan välja själv vad den ska göra. En genväg för något du vill ha nära till hands.

Jämför vi de egenskaper som inte syns direkt så återfinns de största skillnaderna i prestanda och i kamerorna, men de ska inte överdrivas.

Utöver att använda telefonerna kör jag en rad olika prestandatester, för att få jämförbara, exakta siffror. Att Iphone 15 Pro är snabbare och bättre på alla sätt är så klart ingen överraskning. Det intressanta i den här jämförelsen är ju att se om den är så överlägsen som den stora prisskillnaden antyder. Det är den inte.

Beroende på vilka prestandatester jag lutar mig mot ger Iphone 11 Pro prestanda i nivåerna mellan 50 procent och 80 procent av vad vi ser i Iphone 15 Pro. Det är dock framförallt teoretiska siffror och märks inte i samma grad när jag praktiskt använder telefonen, redigerar film, tar bilder eller spelar spel.

Bildspel: Fotoexempel

Samma sak gäller egentligen när jag jämför bilder från kamerorna. Iphone 15 Pro har utan tvivel bättre kameror på pappret. Större sensor, bättre upplösning, men viktigast här är att Iphone 11 Pro har nattläge, det introducerades just i den modellen. Vid enkla förhållanden i dagsljus kan det vara svårt att skilja bilder från de båda telefonerna åt, men när jag tar exempelvis nattbilder eller bilder med porträttläget är det tydligt vilken som är bäst. Det är alltid Iphone 15 Pro, så klart. Precis som när det gäller prestandan är dock skillnaden ofta ganska marginell och det är tydligt att Iphone 11 Pro ger betydligt mer per krona än vad du får när du lägger tre gånger så mycket pengar på en Iphone 15 Pro.