Krönika: Om batteritiden i Samsung Galaxy Watch 6 och andra klockor

Jag och Erik Mörner på Mobil har de senaste veckorna testat Samsung Galaxy Watch 6 och Galaxy Watch 6 Classic, där vi särskilt lagt märke till batteritiden. Så länge vi höll oss till ren Bluetooth-uppkoppling fick vi lite mer än ett dygns batteritid med bägge klockorna. Då med alla funktioner såsom kontinuerlig pulsmätning och always on-display påslagna. Stänger man av lite funktioner kan man nå upp till ungefär det dubbla. För mig kan det kvitta, med två dagars batteritid blir det bara lättare att glömma bort att ladda, så det blir enklare att regelmässigt bara ladda över natten.

Satte en lägsta standard

Utan Apple Watch tror jag inte att någon hade accepterat en batteritid på bara ett dygn i en klocka. De smarta klockor och träningsklockor som fanns innan hade sällan mindre än fem dagars batteritid. Apple har dock en förmåga att sätta standarden för folks förväntningar, och säger de att 17 timmar är en okej batteritid för en klocka så tycker folk att det är okej. Åtminstone i Apple Watch kan man ju i alla fall hänvisa till en visuellt imponerande användarupplevelse på köpet. Men det är alltså med klockan kopplad till mobilen. Drömmen har ju länge varit att klockan ska kunna ersätta mobilen helt. Rent tekniskt har det alltid varit möjligt, hindret har varit att batteritiden då blir så usel. Det hindret låtsas man nu helt enkelt inte om.

Telefonfritt en liten stund

Du kan betala extra för att få en Apple Watch eller Samsung Galaxy Watch med stöd för elektroniskt sim-kort så att du kan streama musik eller ta telefonsamtal utan att du har med dig mobilen. I alla fall en liten stund. När klockan har egen mobilnätsuppkoppling och använder den flitigt får man vara glad om den klarar sig från fulladdad till tom på två timmar. Det kan väl vara okej för något slags backupfunktion som kickar in bara när du lägger ifrån dig mobilen när du ska ut på löprunda eller paddleboard. Men då gäller det ju att funktionen bara kickar in när mobilen inte är med. Sedan vi har aktiverat e-sim i Galaxy Watch 6 får vi när vi streamar musik via Spotify cirka två timmars batteritid. Om vi inte använder någon streaming utan bara låter den passivt mäta vår rörelse klarar den sig fortfarande mindre än ett dygn, alltså sämre än om esim inte varit aktivt i klockan. Samsung har inte kunnat svara på våra frågor om det ska vara så eller inte.

Inte okej

Så kort batteritid är naturligtvis inte okej, men grejen är att jag tycker inte att det är okej med de 17 timmar Apple Watch lovar i vanliga fall eller Galaxy Watch 4:s dygn heller. Garmin, Huawei, Fitbit med flera har gjort klockor med 5-14 dagars batteritid, och det är slående hur lite som faktiskt skiljer i funktion mellan dessa. De kanske inte är lika grafikintensiva som Apple Watch, men det ser jag mer som en fråga om disciplin i designen än en egentlig fördel för produkten.

Den bästa klockan jag testat när det kommer till batteri var Oneplus Watch. Den hade sina brister, men batteri och laddning hörde inte till dem. Oneplus lovade 14 dagar, och även om jag snarare fick 8-10 dagar var det i sig utmärkt. Dock, det jag verkligen älskade var hur snabbt den laddade. Tio minuters laddning gav 27 procents batteri, tillräckligt för mer än två dagars användning, och en halvtimme laddade batteriet till 80 procent. Med sådana batteriegenskaper kan du ha klockan i laddaren när du duschar och aldrig behöva ladda i övrigt.

Det borde väl vara något för klocktillverkarna att försöka trumfa över, istället för att stoppa in funktioner som tar död på klockan ännu snabbare?