519 kronor per år: Så fungerar nya Snapchat Plus med unika funktioner

Snapchat har alltid varit gratis och annonsfinansierat, men nu kommer ett alternativ där du som användare får betala för extra funktioner. Priset i Sverige är 49 kronor per månad eller 519 kronor per år, just nu dock med rabatt så det kostar 489 kronor för ett helår.

Plus-användare får till exempel möjligheten att markera en kontakt som bästa vän, de kan se hur många vänner som tittar flera gånger på deras story samt nya bakgrunder samt möjligheten att ändra appikonen. De får även förhandstillgång till Snapchat på webben och svar de skickar på stories visas prioriteras så de märks mer. Dessutom går det att se positionshistorik på kartan när du tittar på var dina vänner är och har varit.

Snapchat Plus lanserades i juni i år i en handfull länder, men rullas alltså idag ut i fler länder där Sverige är ett. Användare kan hitta Snapchat Plus och möjligheten att gå med på profilsidan i Snapchat-appen. Betalningen dras från ditt konto i telefonens appbutik.

332 miljoner människor världen över använder enligt Snap själva appen varje dag och sedan lanseringen i juni säger Snap att en miljon användare gått med i Snapchat Plus. Tanken är att Snapchat Plus framöver ska erbjuda nya, experimentella funktioner och även prioriterad support för de användare som går med.