Amazon börjar rulla ut stöd för Matter

Amazon meddelar att de har börjat rulla ut stöd för smarta hem-standarden Matter till 17 stycken av de nyare modellerna av Echo-högtalare. Initialt kommer det dock enbart att fungera via Wi-Fi och enbart via Android-enheter. Det begränsar sig också till att omfatta smarta eluttag, lampor och strömbrytare. Stödet för Ios samt dataöverföring via det nya trådlösa protokollet Thread kommer släppas först nästa år.

Under 2023 kommer man även att lansera Matter för företagets Eero-enheter, vilket enligt Amazon kommer att omfatta 30 Echo- och Eero-produkter och totalt fler än 100 miljoner enheter.

Högtalarna som just nu är på gång att få sitt Matter-stöd är: