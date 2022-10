”Apple har pausat produktionen av Iphone 14 Plus”

Från början spåddes Iphone 14 Plus framgång med sitt lägre pris men ändå stora skärm och nya funktioner. Redan de initiala försäljningssiffrorna pekade dock åt ett annat håll, och nu uppger publikationen The Information att produktionen av modellen i alla fall tills vidare har lagts på is. Minst ett av de företag som tillverkar komponenter till modellen ska ha fått order om att omedelbart pausa produktionen, medan två andra företag som monterar komponenter har dragit ner produktionen med 70 respektive 90 procent.

Apple sägs arbeta med att undersöka och utvärdera framtiden för Iphone 14 Plus. Däremot ska det fortfarande finnas planer på att lansera en Iphone 15 Plus nästa höst.