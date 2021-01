Apple har sökt patent på kamera till vikbar Iphone

Det har rapporterats om att Apple tester olika designer för vikbara telefoner. Bland annat ska en variant där man, likt Samsungs Z Fold 2 har en normalstor enhet som går att fälla ut till en stor skärm med surfplattekänsla, samt en variant där man liks Motorola Razr vill komma åt ett mindre format genom att kunna vika upp en "normal" enhet till mindre storlek.

Enligt rykten ska det vara den senare varianten som Apple har fastnat för. I kölvattnet av dessa tester har de lämnat in en patentansökan till U.S. Patent and Trademark Office som hänvisar till ett kamerasystem till en vikbar mobil enhet. I patentansökan pratar de om en kamera som ska användas med en enhet som är böjlig och tillverkad av ett flexibelt tyg eller en flexibel polymer. Kameror ska kunna monteras på skalet och skalet ska sedan kunna vikas åt olika håll.

Patentansökan anger också att kameran kan komma att separeras från själva enheten genom att den ska kunna vara sammankopplad med antingen trådlös teknik eller med en sladd. Huruvida den här patentansökan hänvisar till något som kommer att hamna i en konsumentprodukt eller inte återstår att se. Enligt rykten ska Apple lansera en vikbar Iphone nästa år.