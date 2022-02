Apple lanserar betalningar direkt mellan Iphone och Iphone

Apple arbetar med att färdigställa en ny betalfunktion i den kommande Ios 15.4 som går under benämningen Tap to Pay in Iphone. Funktionen gör det möjligt att utan extra hårdvara använda telefonen som kortläsare för att kunna ta emot kontaktlösa betalningar från kredit- och betalkort. Funktionen ska även fungera med Apple Pay och andra digitala plånböcker genom att ”knacka” mobilerna mot varandra. Det går alltså att nudda med antingen ett betalkort eller med en annan Iphone för att betala, men än så länge lanserar tjänsten bara i USA.

Stripe är den första som går ut med att vara den första betalplattformen som kommer att erbjuda stöd för Tap to Pay on Iphone. Enligt Apple kommer fler plattformar och appar att introduceras senare i år, men man har inte sagt något om vilka det handlar om, och om det kommer att introduceras utanför USA.

Funktionen och utvecklingsverktygen finns tillgängliga i och med beta 2-versionen av Ios 15.4, och Tap to Pay on Iphone kommer att kräva en Iphone XS eller nyare för att fungera.