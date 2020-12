Apple letar leverantör: Nästa Iphone kan få periskopkamera

Kameratekniken är en av de frontlinjer där mobiltelefontillverkarna slåss för att få uppmärksamhet och kundernas gunst. Det här kräver allt mer avancerad teknik och på sistone har Apple gjort väsen av sig i sitt letande efter en tillverkare som kan förse dem med så kallade periskopkameror. En periskopkamera fungerar, som namnet antyder, som ett periskop, det vill säga att ljuset leds in via ett prisma och linser och sensor ligger horisontellt istället för vertikalt. Det här betyder att man lättare kan bygga mobilkameror med mer zoom utan att begränsas av mobilens övriga design. Huawei var tidiga med at erbjuda periskopzoom och först fick vi se det i Huawei P30 Pro som släpptes våren 2019 och redan då erbjöd 50 gångers zoom. Sedan dess har fler tillverkare hakat på trenden, bland andra Samsung.

En konventionell konstruktion placerar sensorn rakt bakom frontlinsen och vill man ha möjlighet att zooma mycket, ja då kommer rent fysiska begränsningar så som avstånd mellan linserna att börja göra sig påmint ganska snart. Det här är en tydlig begränsning i de enklare av dagens mobilkameror som kan anas genom att kamerapaketet ofta sticker ut en aning på baksidan. En periskopkamera skulle alltså lösa dessa problem, eller i alla fall göra dem mer hanterbara.

Tråkigt nog för Apple så är det företag som i dagsläget sitter på många patent för periskopkameror för mobilapplikationer en av deras största konkurrenter, Samsung. Samsung var nämligen lite förutseende (upphandlingen skedde 2019) och har i sin tur köpt upp ett företag som heter Corephotonics som hade många av de nödvändiga patenten.

Branschkännare tror att Samsung kommer att vägra samarbeta med Apple och leverera de kameror som de är ute efter eftersom det skulle vara kontraproduktivt för Samsung då de direkt skulle låta en av sina största konkurrenter ta del av deras teknologi. Det skulle i och för sig säkerligen också innebära en förhållandevis stor affär för Samsung. Hur det blir i slutändan får framtiden utvisa.