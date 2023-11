Apple: ”Safari är inte en webbläsare, det är tre webbläsare”

Annons

En del av EU:s Digital Markets Act (DMA) handlar om att företaget som har programvara som uppfyller en rad specificerade krav kommer att klassas som så kallade Gatekeepers. Som en Gatekeeper måste företaget bakom programmet, bland annat göra delar av programvaran tillgänglig för andra samt öppna upp för att samarbeta med andra program inom samma kategori av programvara.

Ett av de program som kan komma att falla inom den kategorin är Apples webbläsare Safari, vilket i så fall skulle innebära att Apple skulle behöva tillåta andra webbläsarmotorer än WebKit på sina enheter samt installation av appbutiker från tredje part.

Nu har Apple lämnat in ett formellt svar till EU där man hävdar att Safari i själva verket är "tre distinkt olika webbläsare" med argumentet att Safari för Ios, Ipad OS och Mac OS är helt olika och tjänar olika syften. Ett exempel man tar upp som argument för att det handlar om olika webbläsare är att Safaris sidofältfunktion på Ipad OS och Mac OS inte finns i versionen för Ios. Eftersom ingen av dessa tre webbläsare når upp i antalet användare som stipuleras i DMA skulle det därmed inte vara aktuellt att klassas som Gatekeeper.

EU kontrar med att påpeka att Safaris funktionalitet och underliggande teknik är i det närmaste identisk på alla plattformar, och man lyfter även fram Apple eget marknadsföringsmaterial för Continuity-funktionen. Eftersom Apple själva använder sloganen "Same Safari. Different device." har kommissionen avvisat Apples påstående och hävdar att "Safari kvalificerar sig som en enda webbläsare, oavsett vilken enhet som tjänsten nås via."