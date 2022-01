Apple startar egen fototävling för dig med Iphone

Apple har tidigare med jämna mellanrum bjudit in till fototävling för de som använder Iphone och den nya tävlingen är en del i den återkommande kampanjen “Shot on Iphone”. Syftet från Apples sida är givetvis att marknadsföra Iphone och den här gången är temat makrofotografi. Apple bjuder specifikt in de som har Iphone 13 Pro och Iphone 13 Pro Max eftersom de två har särskilt läge för just makrofotografering om än ingen dedikerad makrolins.

Exempelbild från Apple

För att delta i tävlingen ska du som vill dela bilder du tar på Twitter eller Instagram med Apples hashtags #ShotoniPhone och #iPhonemacrochallenge. Vinnarna utses av en jury bestående av bland annat Applemedarbetare med erfarenhet från National Geographic och en rad olika professionella fotografer. De 10 vinnarnas bilder kommer visas på Apples officiella konton online samt bland annat på reklamstortavlor och i Apples butiker. Tävlingen har inga priser, så det är främst äran som man tävlar om, men i det finstilta står att läsa att du genom att delta godkänner att Apple under ett år får använda din bild och sprida den på en rad olika vis. De bilder som används i Apples marknadsföring ersätts av Apple med en icke specificerad licensersättning.

Att ta makrobilder med en mobiltelefon är sällan en imponerande upplevelse och när vi på Mobil testar mobilkameror är ofta just makrolinsen sådan vi lika gärna kunde varit utan. Iphone 13 Pro och Iphone 13 Pro Max använder vidvinkellinsen för makrobilder eftersom den i de telefonerna nu har autofokus. När du kommer närmare motivet växlar telefonen automatiskt till makroläge om du inte stängt av den möjligheten i inställningarna för kameraappen. Makroläget i Iphone 13 Pro och Pro Max tillför något, men liksom i andra kameror kan du ofta ta snarlika bilder genom att zooma in lite med en annan av telefonens linser. Då slipper du även risken att telefonen i sig skuggar ditt motiv. Iphone 13 och 13 Pro har en närgräns i makroläget på cirka 2 centimeter.

Makrotävlingen pågår från idag den 25 januari till den 17 februari.