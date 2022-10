Apple-tillbehör kan få usb C redan nästa år

Det mesta tyder på att EU kommer att göra det till en lag att elektronik måste använda usb C för laddning, vilket kommer att tvinga främst Apple att genomföra designmässiga ändringar på en rad av sina produkter. Enligt publikationen Bloombergs Mark Gurman kan en rad produkter komma att byta till usb C redan under 2023 istället för att vänta till den potentiella lagen som kan träda i kraft under 2024. Bland de produkter som Gurman hävdar kommer att få usb C finns bland annat AirPods, AirPods Pro och AirPods Max men också andra produkter som Magic Mouse, Magic Keyboard och Magic Trackpad.

Det nämns ingenting om nästa års Iphone 15-modeller, men tidigare rykten har sagt att Apple håller på att förbereda även dessa för usb C. En sådan övergång borde inte medföra allt för stora problem för företaget, då de första Apple-produkterna med usb C dök upp redan 2015.