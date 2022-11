Apples satellitbaserade nödfunktion lanserad

En av funktionerna som det pratades om en hel del innan lanseringen av årets Iphone 14-modeller har möjligheten att larma om en nödsituation via satellitkommunikation. När Iphone 14 lanserades konstaterades att just den funktionen skulle dyka upp lite senare. Nu har Apple aktiverat funktionen i Nordamerika, och därmed gjort det möjligt att skicka information som position, medicinsk information med mera till en nödcentral genom att låta sin Iphone kommunicera direkt via en satellit och därmed inte behöva någon mobiltäckning. Kommunikationen sker i form av textmeddelanden, och vid bra förhållanden ska det ta ner till femton sekunder för ett meddelande att komma fram.

Tjänsten kommer till Frankrike, Tyskland, Irland och Storbritannien i december, men när det kan bli dags för en lansering i Sverige är ännu inte känt.