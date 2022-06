Asus presenterar ROG Phone 6 med ny Snapdragon

Asus meddelar att man kommer att hålla lanseringsevenemanget ROG Phone 6: For Those Who Dare klockan 14.00 den 5 juli där man kommer att presentera den nya generationen spelmobiler i form av ROG Phone 6. Än så länge är man sparsam med information om den nya mobilen, men det är bland annat klart att den kommer att använda en Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 samt en amoled-skärm från Samsung med en uppdateringsfrekvens på 165Hz. Bland de mer diffusa bitarna av information finns att den kommer att ha en ny rymdinfluerad design och ett nytt kylsystem.