Chipsbristen: Branschen tappar – Apple ökar

Att det råder brist på komponenter, halvledare, är det väl ingen som missat. Bristen har drabbat alla industrier som förlitar sig på dessa i sin produktion. Det har givetvis också satt sina spår i mobilbranschen.

Bland annat via rykten om att Samsung ska ha skrotat sin S21 FE till förmån för att kunna använda de chip de får tag i till den populära Z Flip 3 som enligt Samsung själva har sålt mer än de räknat med.

Enligt analysförtegat Canalys har mobilbranschen tappat ungefär sex procent jämfört med samma period (tredje kvartalet) under förra året. Samsung är den tillverkare som sålt flest mobiler under det tredje kvartalet, deras siffror liknar fjolårets så de har egentligen inte tappat något, jämfört med i fjol i alla fall. På andra plats ligger nu Apple vilka lyckats öka sin andel av marknaden med ungefär tre procent jämfört med förra året. Detta trots att Iphone 13-familjen bara låg till försäljning under Q3 i ungefär en vecka.

Bland topp fem är de tre övriga trion Xiaomi, Oppo och Vivo som tillsammans står för ungefär 34 procent av marknaden. Canalys har här valt att presentera siffrorna för Oneplus tillsammans med Oppo. De två företaget har närmat sig varandra allt mer och delar bland annat utvecklingsavdelning och de båda ägs tillsammans med Vivo av konglomeratet BKK Electronics. Väljer man att se hela BKK som en leverantör så ligger då på andra plats istället för Apple, men då med tre olika varumärken.

Om bristen fortsätter återstår det att se hur företagen måste anpassa sig och producera de telefoner med störst efterfrågan, eller om de kan välja andra lösningar.