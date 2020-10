Comhem börjar med e-sim

Com Hem sällar sig nu till skaran av operatörer vars abonnemang finns tillgängliga som digitala sim-kort, så kallade e-sim. Tekniken ska bland annat göra det enklare att komma igång med en ny mobiltelefon eftersom användaren slipper vänta på ett fysiskt kort. Istället skannar man en qr-kod på Comhems webbplats, under sektionen Mina sidor, och är på så sätt snabbt igång. Det blir även möjligt att växla mellan olika abonnemang på samma telefon, exempelvis ett privat- och ett jobbabonnemang så att du kan ha det ena som fysiskt sim och det andra som e-sim och använda bägge i en och samma telefon.

Det går att beställa Com Hem Mobils e-sim på comhem.se och via kundservice, och abonnemanget aktiveras elektroniskt med en QR-kod i mobiltelefonens operativsystem. Com Hem har stöd för e-sim i mobiltelefoner som stödjer det, men räknar framöver även med att införa stöd for smartklockor och på sikt även andra uppkopplade enheter. Nyligen berättade systerbolaget Comviq att även de börjar med e-sim och då även för kontantkort.