Dbrand släpper tillbehör med Nothing-utseende

Tycker du att Nothings nylanserade mobil är snygg men råkar sitta med en iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro eller Galaxy S22 Ultra? Då har tillbehörstillverkaren Dbrand tillbehöret för dig i form av skal och fodral som har kopierats Nothings utseende så till den grad att Dbrand på sin egen hemsida konstaterar att ”…we're uniquely qualified to rip off an industrial design aesthetic and "creatively reinterpret" it for other devices. That's not theft - it's plagiarism, which is definitely not a crime. We checked.”

Dbrands serie med skal och fodral heter Something och skalet kostar 25 dollar medan fodralet kostar 30-35 dollar beroende på modell.