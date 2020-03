Dustin Expo skjuts fram på grund av Coronaviruset

Från början var det tänkt at Dustin Expo skulle ha ägt rum i Globen i Stockholm mellan 17 och 21 mars. Men nu har Dustin valt att flytta evenemanget för att slippa riskera smittspridning under mässan. Nu kommer Dustin Expo istället äga rum den 17-19 september.

Det här är inte den första mässan som ställts in under de senaste månaderna. Den stora mobilmässan i Barcelona ställdes in, en fotomässa i Japan och en i Storbritannien har ställts in. Flera tillverkare har också valt att dra sig ur andra mässor i branschen för att inte utsätta sina anställda för smittorisk.