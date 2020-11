EU kan förbjuda kryptering i meddelandeappar

Enligt Österrikes statliga TV- och radiobolag ORF kan EU vara på gång att på rekordtid driva igenom ett förbud mot krypterad kommunikation med hänvisning till skydd mot terrorism.

Förslaget som ministerrådet har tagit fram på endast fem dagar efter attackerna i Wien går i korthet ut på att ägare till kommunikationsplattformar som Signal och Whatsapp ska komma tvingas att ge unionens underrättelsetjänster krypteringsnycklar för att kunna avlyssna krypterad kommunikation.

Enligt ministerrådet är man medveten om att krypteringen är bra för att skydda användarnas personliga integritet, men menar att detta måste vägas mot möjligheterna att skydda invånare och få fram bevis mot kriminella. I ett dokument till delegationerna skriver man bland annat att "At the same time law enforcement is increasingly dependent on access to electronic evidence to effectively fight terrorism, organised crime, child sexual abuse (particularly its online aspects), as well as a variety of cyber-enabled crimes."

Förslaget är i princip färdigställt och man inväntar bara slutliga invändningar. Förslaget ska upp till EU-säkerhetskommittén COSI den 19 november och därefter inför de ständiga representanternas kommitté den 25 november där förslaget kan komma att klubbas utan vidare diskussion.