EU kritiska till Apples begränsningar av NFC

När EU arbetade med sitt lagförslag om att standardisera laddning via USB C protesterade Apple bland annat med argumentet att det var konkurrenshämmande. Nu är rollerna i princip ombytta när det gäller användandet at NFC, Near Field Communication.

EU är av uppfattningen att Apples agerande när de begränsade tillgången till NFC i företagets Iphones för att gynna den egna betaltjänsten Apple Pay och därmed orsaka problem för andra betaltjänster. NFC dök upp i Apples Iphone 2014, men andra mobila betallösning och plånböcker har inte kunnat använda tekniken, vilket enligt EU har resulterat i mindre innovation och mindre konkurrens när det handlar om användarens alternativ för mobila betalningar och plånböcker.

EU har nu skickat vad som kallar för ett formellt ”statement of objections”, där man bland annat skriver att ”Kommissionen ifrågasätter beslutet från Apple att förhindra apputvecklare för mobila plånböcker från att få åtkomst till nödvändig hårdvara och mjukvara ('NFC Input') på sina enheter, till förmån för sin egen lösning, Apple Pay.” Man har dock ännu inte fattat något beslut hur eller om man kommer att agera vidare jämtemot Apple.