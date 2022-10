EU-lagen om usb-c som standard fastslagen

Det har tagit tid och ärendet har passerat många instanser inom EU, men nu är den slutgiltiga lagen fastslagen som kräver att all liten elektronik måste laddas via usb C senast hösten 2024. Nu har nämligen även medlemsländerna i EU:s ministerråd kommit med det slutliga godkännandet för den nya lagen. Lagen stipulerar också att laddning inte bara ska kunna göras via usb C utan specifikt att enheterna måste ha en sådan usb-kontakt, vilket gör att spekulationerna huruvida Apple skulle försöka kringgå lagen genom att inkludera en usb c till Lightning-adapter skjuts i sank.

Apple är det mest uppenbara företaget att drabbas av lagen, som nu tvingar dem att byta ut samtliga laddportar även i samtliga Iphone-modeller senast i och med Iphone 16 som lär vara modellen som lanseras hösten 2024.