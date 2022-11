Extrem prishöjning: Hörlurarna Nothing Ear 1 blir nästan dubbelt så dyra

Nothing Ear 1 är ett par trådlösa hölurar som när de lanserades var både väldesignade, välljudande och billiga. I samband med att Nothing nu lanserar sina nya hörlurar Ear Stick, så sker dock en påtaglig prisökning av de ursprungliga lurarna. Det nya priset, för samma produkt, stiger på den svenska marknaden till 1790 kronor. Efter prisändringen så kostar de nya hörlurarna Nothing Ear Stick utan brusreducering 1390 kronor och Nothing Ear 1 med aktiv brusreducering kostar 1790 kronor.

När Mobil frågar så motiverar Nothing prishöjningen med att bolaget fått ökade driftskostnader med över 400 anställda, dragit på sig ökade kostnader specifikt för forskning och utveckling kopplade till de mjukvaruuppdateringar bolaget släppt. De hänvisar även till det nuvarande ekonomiska läget globalt.

Ear 1 har enligt Nothing hittills sålts i 600 000 exemplar världen över och trots den genomförda prishöjningen så finns hörlurarna än så länge fortfarande tillgängliga hos många återförsäljare till det gamla priset 990 kronor.