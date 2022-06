Fler än en miljard 5G-abonnemang under 2022

Mängden personer som har 5G-abonnemang blir hela tiden allt fler, och på detta på en skapa som kan får mängden 5G-abonnemang att passera milstolpen 1 miljard under 2022. Det förutspår Telekomföretaget Ericsson i en ny rapport. Då har man ända dragit ner förväntningarna med 100 miljoner baserat på Ryssland invasion av Ukraina. Därmed skulle 5G passera en miljard två år snabbare än vad det tog för 4G att passera samma milstolpe.

Det är inte minst Kina och Nordamerika som spås stå för ökningen. Den allt snabbare ökningstakten sägs också bero på att 5G-mobiler har gått ner väldigt mycket i pris den senaste tiden.

Under den första kvartalet 2022 ökade mängden 5G-abonnemang med drygt 70 miljoner till den total på omkring 620 miljoner. Under samma tid växte även antalet 4G-abonnemang med 70 miljoner, och når därmed upp till drygt 4,9 miljarder. Ericsson räknar med att antalet 5G-abonnemang kommer att nå upp till 4,4 miljarder någon gång under 2027.