Flera nyheter för Smartthings tack vare Philips Hue

Signify, företaget bakom belysningslösningarna Philips Hue, meddelar att man ingår ett djupare samarbete med Samsung som kommer att resultera i nya Hue-baserade funktioner i Samsungs smarta hem-lösning Smartthings.

Under våren 2024 kommer Philips Hue Sync TV-appen att få ett månadsabonnemang samt integreras med Smartthings-appen för att göra det ännu enklare at kontrollera belysningen via Samsungs smarta TV-apparater.

Månadsabonnemanget, som antingen löper på 2,99 euro/månad och låser upp appen i upp till tre Samsung TV-apparater, men också kan införskaffas via en engångbetalning för en TV. Integrationen ska göra det enklare för Samsung-användare att styra Sync TV-appen och andra Smartthings-kompatibla enheter utan att avbryta det som visas på TV:n. Det kommer även bli möjligt att välja mellan olika fördefinierade lägen.

Philips Hue Sync TV-appen är tillgänglig för Samsung Q60-serien eller högre QLED-TV-apparater som tillverkats från 2022 och framåt.

Man kommer även att lansera en helt ny funktion som kallas Music mode där Hue-belysningen inte reagerar på det som visas på TV:n utan istället på ljud som spelas upp på TV:n. Music mode kommer att vara kompatibelt med all musik som spelas upp på TV:n, och blir tillgängligt senare i år på kompatibla Samsung-TV-apparater tillverkade 2022 och 2023.