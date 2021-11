Flic Twist – en smart dimmer som kan styra din musik och ditt hem

Det svenska företaget Shortcut Labs har lanserat en ny produkt för det smarta hemmet. Den nya dimmerknappen Flic Twist är deras fjärde produkt som lanseras via Kickstarter. Det är också den som nådde sitt mål snabbast, enligt Shortcut labs själva tog det bara fyra minuter att få ihop de 300 000 dollar som de var ute efter. Nåväl, vad är då Flic Twist? Jo, till utseendet är det i stort sett en vanlig dimmer. Den har dock lite lampor i sig för att göra den snyggare och mer tydlig vid användande.

Det som är poängen med Flic Twist, enligt tillverkaren, är att den kan styra en mängd olika saker i ditt hem och dessutom göra det på ett enkelt sätt så att alla i familjen ska kunna använda den. Bland annat kan den styra lampor som Philips Hue, men den kan också styra smarta högtalare. Flic Twist stödjer den så kallade Matter-standarden för smarta saker i ditt hem (stöd för Matter kommer till alla Flic-produkter under 2022), andra företag som stödjer standarden är Apple, Amazon och Google, så det finns ju goda förutsättningar för att kunna styra en del grejer med den nya kontrollen. Bland annat kan den användas för, som nämnts, lampor och högtalare, men också för att till exempel styra Spotifyfunktionen i olika högtalare, du kan byta låt eller spellista, dra ner persienner och så vidare. Grundtanken är att ett tryck på knappen aktiverar något medan att vrida på ratten ska justera något. Men genom att kombinera tryck och vridrörelser kan du få större möjligheter att styra olika saker. Genom att bara vrida på ratten kan du dimma lampan i ett rum, genom att trycka och vrida kan du dimma lamporna i hela huset, eller ett annat rum och så vidare, totalt sett kan du få in tolv olika kommandon. Flic Twist drivs av utbytbara batterier och kan fästas på väggen via ett magnetiskt fäste eller någon annanstans där du önskar.

Låter det här som något för dig så kan du fortfarande förbeställa Flic Twist från Shortcut labs kickstarterkampanj i en månad till, priset ligger på 79 euro.