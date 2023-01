Försäkringskassan varnar för bedragare – ber dig logga in med mobilt Bank ID

Den 20 februari kommer Försäkringskassan att börja betala ut elstödet till alla som är berättigade till det, och utbetalningarna kommer att pågå under några dagar. Det snabbaste sättet att få pengarna snabbt är att registrera sitt konto i Swedbanks kontoregister (oavsett vilken bank du har, du behöver inte vara eller bli bankkund hos Swedbank). Annars tar det längre tid att få pengarna, och du får dem i form av en avi som måste lösas in.

I och med dessa utbetalningar och möjligheterna får digital hantering, så varnar nu Försäkringskassan för att bedragare kan ta kontakt för att lura osäkra människor att ordna och ta hand om hanteringen av utbetalningar, och då bland annat be offren att logga in med mobilt BankID. Försäkringskassan skriver på sin hemsida att ”Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.”

Mer information om elstödet, utbetalningen samt hur du registrerar ett konto för snabb utbetalning finns på Försäkringskassan hemsida.