Watch OS 7: Första intrycket av nya sömnmätningen i Apple Watch

Efter att ha uppdaterat både Iphone till IOS 14 och Apple Watch till Watch OS 7 har vi provat den nya sömnmätningen i operativsystemet. I andra smartklockor är ofta just sömnmätning en etablerad del av funktionerna men för Apple Watch är det premiär. I själva klockan har det därför tillkommit en ny app som heter Sömn med en ikon som ser ut som en vit säng på färgad bakgrund. Men sömnmätningen är inte bara begränsad till klockan i sig. Istället är kopplingarna till Iphone relativt starka. En viktig del av Apples sömnfunktioner är “Läggdags” vilket innebär att du ska få hjälp att planera din kväll och varva ner i tid innan du ska sova. Genom att använda funktionen som heter “Varva ned” sp kan telefonen gå in i “Stör ej”-läge och förhindra att du blir distraherad till exempel de sista 30 minuterna innan du ska gå och lägga dig.

Klockan stör inte under natten

Genom att sätta klockan i sömnläge under natten är du säker på att den inte väcker dig. Sömnläget påverkar även Iphone som också ser till att samtal eller aviseringar inte stör under natten. Du kan fortfarande stänga av sömnläget om du vaknar och vill kolla något under natten, men med sömnläget på är skärmen på klockan helt svart och visar inte ens tiden.

Morgonrapport när du vaknat

När du väckts så hälsar klockan dig god morgon med information om vad klockan är, vädret och uppgifter om hur mycket batteri som är kvar. Efter en natt med sömnmätning har min Apple Watch series 5 enligt systemet 87 procent batteri kvar så det verkar inte allt för batterikrävande med sömnmätningen. Det kan dock skilja sig om du har en annan Apple Watch och för alla de som brukar ladda sin klocka över natten kan ju sömnmätningen skapa problem att få klockan att räcka hela dagen.

Rapporten om sömnen

De uppgifter om natten som jag kan se när jag vaknat inkluderar hur lång tid jag legat i sängen och hur mycket jag sovit. Rapporten är tillgänglig både i klockan och i den Iphone den kopplats till, men lättast att se är det ju i Iphone med sin större skärm. Ett färgat litet diagram visar perioder som du varit vaken under natten, men den gör inga ytterligare analyser och visar till exempel inte lätt sömn kontra REM-sömn som många andra klockor gör. Apples argument är att du själv inte kan påverka din REM-sömn och att den informationen därför kan vara både onödig. För mycket information som man själv dessutom inte kan göra något åt, kan enligt Apple istället skapa ångest hos användare. Därför koncentrerar sig sömnrapporten alltså på tiden du sovit som en helhet. Och sedan ska alltså klocka och telefon med hjälp av funktionerna för att varva ner hjälpa dig att sova gott och tillräckligt länge.

Sömnmätningen finns som en nyhet i Watch OS 7 som finns att ladda ner nu till Apple Watch series 3 och senare. För att kunna uppdatera måste du först ha uppdaterat Iphone till IOS 14.