Fullständiga specifikationer för Samsung Galaxy S21 Ultra läckta

Efter att vi sett bilder, videoklipp och detaljerade uppgifter om de tre kommande teleofnerna i S21-serien, nu senast en fem minuter lång recension av S21 Plus (se nedan) så är det senaste en omfattande läcka om specifikationerna på S21 Ultra.

Recension av S21 Plus:

Recensionen av S21 Plus bekräftar en rad olika tidigare rykten och pekar på att S21 Plus får en helt platt Super Amoled-skärm på 6,7 tum till skillnad från skärmen i S21 Ultra som ska vara lätt böjd på sidorna. Huvudkameran i S20 Plus ska vara på 64 megapixel och här finns enligt uppgifterna stöd för videoinspelning i 4K HDR 10 Plus med 60 bilder per sekund.

Arbetsminnet ska vara på 8 GB och lagringen på antingen 128 eller 256 GB, beroende på vilken version du väljer. Givetvis levereras telefonerna med Android 11. Snapdragon 888 kommer användas på den amerikanska marknaden medan vi i Europa som vanligt får Samsungs Exynos-chip, denna gång Exynos 2100 som Samsung tros lansera officiellt inom kort. Strax före att telefonerna officiellt lanseras, alltså.

Samsung Galaxy S21 Ultra i detalj

Det tycks inte vara mycket som vi i dagsläget inte vet om S21 Ultra, trots att den inte lanserats officiellt. Det ser alltså ut att levereras utan laddare och hörlurar, men med stöd för S-Pen. Pennan verkar dock inte följa med vid köp och har ingen förvaringsplats i telefonen. Istället köper man den separat , med eller utan ett telefonfodral där plats ska finnas för pennan.

Precis som systermodellerna ska S20 Ultra enligt uppgifterna levereras med Samsungs eget Exynos 2100-chipp, vilket givetvis har integrerat 5G-modem. Arbetsminnet ska vara på 12 GB och lagringsmängden är på 128, 256 eller 512 GB, men utan plats för minneskort om du behöver utöka lagringen. Batteriet ska vara på 5000 mAh med stöd för 45 watts snabbladdning trådbundet samt stöd för trådlös snabbladdning.

Skärmen är enligt uppgifterna på 6,8 tum, en dynamisk Amoled-skärm med rundade kanter och en uppdateringsfrekvens som är flexibel upp till 120 bilder per sekund. Den kan alltså uppdatera mellan 1 och 120 gånger per sekund beroende på vad som är lämpligt och det här ska förbättra strömförbrukningen märkbart. Skärmen är sedan skyddad av Gorilla Glass 7, även kallat Gorilla Glass Victus.

Selfiekameran på 40 megapixel sitter i ett skärmhål, centrerat i skärmens övre kant och på baksidan hittar vi fyra kameror samt en ny autofokus med laser. Huvudkameran är på 108 megapixel och får sällskap av en vidvinkel på 12 megapixel samt två zoomlinser, bägge på 10 megapixel, vilket ger 3 respektive 10 gångers optisk zoom.

Telefonen väger enligt uppgifterna 228 gram och mäter 165,1 x 75,6 x 8,9 mm. Samsung väntas presentera S21 Ultra och de två andra i serien i mitten av januari och telefonerna tros sedan komma ut i butik i slutet av januari 2021. Prislappen för S21 Ultra ska enligt uppgifter hamna på €1,399, runt 17750 kronor.