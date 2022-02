Galaxy S22 och S22 Plus ändrade från 10 till 48 hertz: Samsung förklarar

Efter lanseringen har Samsung ändrat specifikationerna för S22 och S22 Plus så att de nu uppges klara 48-120 hertz. Samtidigt poängterar Samsung att specifikationerna när det gäller hårdvaran inte ändrats, utan varit densamma hela tiden. Högre skärmuppdateringstakt används för att ge snabbare och jämnare animationer medan lägre frekvens används för att spara batteri. När en statisk bild visas på skärmen, eller när Always on Display bara visar tid och datum finns ingen anledning att uppdatera skärmen så ofta som 120 gånger per sekund.

När Mobil nu frågat Samsung om anledningen till detta får vi en förklaring som klargör vad som gäller. När Samsung inledningsvis angav 10 hertz som lägsta uppdateringsfrekvens i de två telefonernas skärmar var det för att de använde en algoritm som sänkte den lägsta överföringshastigheten från processorn till skärmen ner till 10 hertz. Det här görs för att spara batteri. Skärmarna i S22 och S22 Plus har dock, enligt Samsung, stöd för enbart 48 - 120 hertz och det är de specifikationerna på komponentnivå som Samsung nu istället uppger i telefonernas specifikationer, något som enligt Samsung också överensstämmer med hur andra tillverkare och branschen som helhet redogör för uppdateringsfrekvens i skärmar.

Samsungs klargörande kommer efter att flera nyhetskällor rapporterat om förändringen och spekulerat i vad den kunde bero på. Samsung Galaxy S22 Ultra har enligt specifikationerna en uppdateringsfrekvens från 120 ner till 1 hertz precis som när telefonerna lanserades, så där har inga förändringar skett.

Förklaringen som Samsung inte går in på i detalj tycks därmed vara att Galaxy S22 och S22 Plus använder oledskärmar med LTPS-teknik där 48 hertz är den lägsta tillgängliga uppdateringsfrekvensen medan S22 Ultra använder en Oledskärm med LTPO 2.0 där stöd för uppdatering hela vägen från 120 ner till 1 hertz är möjlig.