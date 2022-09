Satellitkommunikation från Garmin – fungerar med din mobil och fristående

Garmin har lanserat inReach Messenger, en ny enhet där fokus ligger på kommunikation och då närmare bestämt via satellitkommunikation. Med hjälp av inReach Messenger går det att skicka globala tvåvägsmeddelanden, positionsdelning och SOS antingen som en fristående enhet eller via Garmin Messenger-appen för mobiler, där mobilen behöver vara ansluten till enheten. När meddelanden skickas och tas emot via Garmin Messenger-appen kommer den sömlöst att skicka och ta emot meddelanden antingen Wi-Fi, mobil- eller satellituppkoppling via satellitnätverket Iridium beroende på förutsättningar.

Om det skulle inträffa en olycka kan inReach Messenger och inReach Messenger-appen skicka SOS-meddelanden till Garmins bemannade internationella nödkontaktcenter (IERCC) som är bemannat dygnet runt.

inReach Messenger behöver dock inte en mobiltelefon, utan kan fungera helt fristående och låta användaren checka in på platser, skicka positionsuppdateringar, starta eller stoppa spårning och skicka SOS direkt från din enhet. Den har även en dedikerad SOS-knapp för att snabbt kunna larma om det inträffar en olycka.

inReach Messenger mäter 7,8 x 6,3 centimeter och väger 114 gram, den har en IPX7-klassificering och med grundinställningarna är batteritiden 28 dagar. Den kan kopplas ihop med fler än 80 kompatibla Garmin-enheter inklusive smartklockor och navigationsutrustning för fordon.

Garmin inReach Messenger finns tillgänglig nu med ett rekommenderat pris på 3249 kronor, men det krävs också ett aktivt abonnemang där det billigaste ligger på drygt 135 kronor/månad med extra avgifter för meddelanden och eventuella extratjänster.