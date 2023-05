Google och Apple i samarbete mot oönskad spårning

Utöver Google och Apple som tillsammans tagit fram specifikationen har även Samsung, Tile, Chipolo, Eufy och Pebblebee ställt sig positiva till det utkast som nu presenteras.

Specifikationen gör att alla spårningsbrickor, oavsett tillverkare, blir kompatibla med funktioner för att avslöja oönskad spårning, på både IOS och Android. Google har idag inga egna spårningsbrickor, men det har ryktats att de lanseras kanske redan under Google IO i år. Redan nu står ju Google bakom Android som är en viktig del i initiativet.

Fram till nu har flera tillverkare, inklusive Apple och Tile, introducerat egna skyddsmekanismer mot oönskad användning av de egna spårningsbrickorna, men det nya initiativet strömlinjeformar åtgärderna och innebär en gemensam strategi.

I utvecklingen av den nya specifikationen har man tagit emot synpunkter från såväl tillverkare som från organisationer som motarbetar våld inom nära relationer. Ett utkast till färdig specifikation har skickats in till Internet Engineering Task Force och där kan intressenter se och komma med synpunkter under de kommande tre månaderna. Sedan kommer Google och Apple tillsammans se över specifikationen och de synpunkter som kommer in i slutet av 2023 för att i nästa steg implementera standarden i kommande versioner av Android och IOS.