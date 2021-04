Google Play Butik har fått nytt utseende

Google har lanserat ett nytt och mer välstädat utseende på Google Play Butik. Bland annat har de valt att plocka bort den så kallade hamburgermenyn (de tre strecken uppe i vänstra hörnet) och i stället flytta in de funktionerna under användarens profilbild. De har även slagit ihop bland annat köpta filmer och böcker till ett bibliotek, samt betalningar och prenumerationer har hamnat under samma kategori. Bonuspoängen, de så kallade Play-poängen, har fått en tydligare integration i gränssnittet.

Uppdateringen är redan släppt till samtliga Android-enheter, så om du inte har fått den ännu så är den på ingång.