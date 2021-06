Google släpper nya systemfunktioner för befintliga Android-telefoner

Google meddelar att de släpper sex stycken nya systemfunktioner även utanför sina egna Pixel-telefoner. Funktionerna håller redan på att rullas ut med det kommer att fortgå under sommaren, så du kan behöva vänta ett litet tag.

En funktion som det kan ta tid innan vi får se i Sverige är Android Earthquake Alerts System som är funktion som varnar användaren för annalkande jordbävningar med hjälp av telefonernas inbyggda sensorer. Här har Google prioriterat att släppa funktionen i länder som är jordbävningsdrabbade, så här i Sverige kan vi behöva vänta till nästa år.

I Messages-appen får du möjligheten att stjärnmärka meddelanden för att lättare kunna följa med i viktiga diskussioner och hitta dem utan att behöva bläddra i listan över inkommande meddelanden.

En annan meddelanderelaterad funktion är Emoji Kitchen i Gboard-tangentbordet, där tangentbordet läser vad du skriver och föreslår ikoner som passar i sammanhanget eller sådana som du brukar använda.

Möjligheterna att använda rösten byggs ut med nya funktioner, och här har Google främst tänkt på personer med motoriska svårigheter. Det kommer att bli lättare och att starta appar med hjälp av rösten och även mata in lösenord via röstkommandon. För att minska risken för misstag och otrevligheter samkörs funktionen med porträttkameran så att det bara går att mata in information när användare tittar på telefonen.

Slutligen kommer det även fler möjligheter att anpassa Android Auto med detaljer som att manuellt aktivera och inaktivera mörkt skärmläge, förbättrade inmatningsmöjligheter på mediaflikarna, enklare navigation för nya appar och både läsa och skicka meddelanden direkt från startskärmen.