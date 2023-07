Här är nya Nothing Ear 2 – ny färg och förbättrad equaliser

Nothing Ear 2 har släppts i en ny färg, svart, som kompletterar de vita och samtidigt så uppdateras appen med nya funktioner.

Med stöd för högupplöst ljud, effektiv brusreducering och en unik formgivning har Nothings hörlurar tagit en tydlig roll. Nu finns de alltså både i svart och vitt och appen du använder för att göra inställningar, Nothing X har fått nya funktioner. Det handlar om en mer avancerad equaliser där du i större detalj kan anpassa ljudet till dina personliga önskemål. I appen ska de här nya möjligheterna presenteras i form av ett grafiskt gränssnitt där du direkt ser de ändringar du gör. Den ljudprofil du skapar ska du även kunna dela med andra genom en QR-kod, så du kan alltså både dela med dig av din egen profil och prova andra som delat sin profil med dig på samma sätt.

Samtidigt introducerar Nothing brusreducering även för sina Nothing Ear Stick och befintliga användare ska hitta dessa nyheter i Nothing X-appen.

Ear 2 kostar 1790 kronor oavsett om du väljer svart eller vit version. Idag den 6 juli släpps de svarta lurarna i en begränsad upplaga på bolagets egen webbplats för att sedan, den 20 juli, även släppas hos Inet på Sveavägen i Stockholm. Sedan, dagen efter det, den 21 juli, finns lurarna tillgängliga hos övriga återförsäljare.