HMD Global bjuder in till lansering av nya Nokia-telefoner

Egentligen skulle nya Nokia-mobiler ha sett dagens ljus söndagen den 23 februari. Med den inställda MWC-mässan sköts dock lanseringen på framtiden och nu har HMD Global precis skickat ut inbjudan som avslöjar när lanseringen istället ska äga rum. Inbjudan i sig avslöjar inte så mycket om vad vi ska få se, men produktchefen Juho Sarvikas har på Twitter postat en liten film som tillför lite mer information.

I filmen avslöjas att HMD Global har ett James-Bond-tema på lanseringen och att den kommer att genomföras på eftermiddagen den 19 mars i London. Den kommande Bond-filmen heter No time to die och har premiär den 3 april. Nokia-chefen Juho Sarvikas använder istället frasen “No time to wait” i sitt meddelande och berättar att bolaget har något speciellt som väntar.

Väntas inget flaggskepp

Vad HMD Global kan tänkas lansera har vi skrivit om tidigare här och det handlar troligen om en 5G-mobil kallad Nokia 8.2 med en Snapdragon 765G under skalet, en telefon som enligt ryktena vidare ska vara utrustad med fyra kameror och en 6,2 tum stor LCD-skärm. Enligt förhandsuppgifterna skulle den kvala in som en av de billigare 5G-mobilerna som hittills släppts.

Tidigare uppgifter har pekat på att Nokias flaggskepp är försenat och därför inte kommer att lanseras nu, men däremot kan vi få se flera enklare modeller göra debut på lanseringen den 19 mars.