Huawei P40-serien får uppdatering – ger ännu bättre kamera

Huawei har smygit ut en ny uppdatering till sin senaste lansering P40 och P40 Pro, en uppdatering som nu ska ha släppts i Kina och rimligen när resten av världen inom kort. De främsta uppdateringarna kommer till kameran, men även några andra förändringar kan ses.

I huvudsak är det två saker som förändrats med kameran. Den kanske mest märkbara är att när du zoomar in mer än 15x så kommer det att dyka upp en extra sökarbild som visar allt kameran kan fånga in så att du enklare kan se vad det är du zoomat in på. Det här är en liknande lösning som Samsung använt i S20-serien men som Huawei tidigare saknat.

Det ska enligt Huawei också vara så att bilder på motiv som rör sig snabbt ska bli bättre. Exakt vad det är de har gjort för att uppnå detta, förbättrat autofokusen, förbättrat ISO-prestandan eller något annat, framgår inte.

Man har också optimerat wifi:n för bättre uppkoppling. Uppdateringen förvätnas börja dyka upp internationellt inom kort.