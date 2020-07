Huaweichefen om svenska 5G-lanseringen och P40-serien

När Tre, Tele2 och Telia nu startat sina 5G-nät i Sverige är Huawei tillsammans med Sony de enda tillverkare som är med hos alla tre operatörer, i listan över de telefonmodeller som testats och officiellt stöds.

Hur anser du att P40-serien står sig i konkurrensen idag när nu 5G drar igång i Sverige?

– Vi har fyra 5G-modeller i vår P40-serie och alla modellerna håller en hög kvalitet kombinerat med flera unika funktioner, så jag skulle säga att vi är mycket konkurrenskraftiga. Vi har också fördelen av att historiskt ha levererat väldigt konkurrenskraftiga smarta mobiler och även med vår nya serie så stärker vi vår ledande position globalt. Våra modeller som är redo för 5G är – P40 Pro Plus, P40 Pro, P40 och P40 Lite 5G och vi har också genomfört tester i de operatörers 5G-nät som är redo. Jag kan inte säga annat än att det har fungerat alldeles utmärkt.

Intresset hos operatörerna är stort eftersom de börjar erbjuda 5G-kapacitet i deras nätverk nu. Även om de fortfarande är i ett testläge så är de förstås angelägna om att erbjuda mobiler som är redo för 5G till sina kunder, säger Jacky Zhao, som är Huaweis chef i Norden.

Hur ser det generella mottagandet för P40-serien i Sverige ut, nu när telefonerna funnits ute i två månader?

– Vi har fått mycket positiva omdömen för P40-serien på den svenska marknaden. Vi fortsätter att leverera hög prestanda både gällande hårdvara och innovativa funktioner. Som tidigare är våra kamerafunktioner i absoluta toppklass vilket uppskattas av konsumenterna.

Som en parallell process har vi utvecklat vårt App Gallery och haft nära dialog med många av företagen och organisationerna bakom populära appar på den svenska marknaden. Det har gått väldigt bra och vi fortsätter att utöka vårt utbud av appar i vår appbutik. Som tillägg har vi nu också lanserat en ny funktion för att söka efter appar, App Search widget. Den gör det enkelt för användarna att hitta appar som de vill ha i sina mobiler men som än så länge inte finns i App Gallery.

Vilken roll spelar toppmodellen P40 Pro Plus som nyss kommit ut? När har man på riktigt nytta av 100 gångers zoom, eller är det någon annan funktion du ser som viktigare?

– För Huawei är det viktigt att fortsätta visa att vi är i absoluta framkant när det gäller innovation och teknik. P40 Pro Plus är ett tydligt bevis på detta. Optiken i P40 Pro Plus är något vi är mycket stolta över. Det inluderar allt från de små detaljerna den kan fånga till kapacitet i mörkare miljöer. Jag skulle säga att allt är mycket imponerande.