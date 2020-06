Ikea lanserar ny app – både onlinehandel och förberedelse för besök

Butikskedjan Ikea säger sig sedan en tid tillbaka befinna sig på en digital förändringsresa, inte minst på grund av de senaste månadernas förändrade förutsättningar för handel. Bland annat har företaget under de senaste månaderna haft en ökning av sin e-handel med 200 procent jämfört med samma period förra året. Idag sker 75 procent av alla onlinebesök till Ikea via mobila enheter, och med den nya appen vill företaget öka möjligheterna att bläddra bland produkter och få inredningsinspiration till hemmet. Det går att handla direkt i appen men också skapa inköpslistor inför besök på något av de fysiska varuhusen. Det kommer även att läggas still nya funktioner i appen framöver.

Den nya Ikea-appen finns att hämta i Apple App Store och Google Play Store. Ikea har tidigare varit framstående inom AR och var bland annat tidiga med att låta dig placera ut Ikeamöbler virtuellt innan köp där hemma för att se hur de passar i ditt hem.