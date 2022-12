Ingen Nothing Phone 2 är på gång

Nothing har inte några planer på att släppa en Nothing Phone 2 inom en överskådlig framtid. Det säger Nothings Carl Pei via Twitter, där han konstaterar att ”Vi fokuserar på att göra några saker bra och kommer inte att spotta ut dussintals produkter per år som många andra.” Pei konstaterar också att de tär Nothing Phone 1 som är företagets primära fokus, och lockar också med att man har något storslaget på gång i fråga om programvara, både Android 13 och längre bort än så.

Nothing håller även på att förhandla med operatörer i USA för en eventuell amerikanska lansering av Nothing Phone 1.