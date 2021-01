Invisibleshield släpper skärmskydd med ny teknik från actionsport

Många mobiltelefonägare vill skydda sina dyra ägodelar, och ett av sätten att göra detta på är ett så kallat skärmskydd. Nu har Invisibleshield lanserat ett nytt skärmskydd, för de nya Samsung S21-telefonerna, som innehåller ett, för skärmskydd, nytt material, D3O. Tidigare har D3O använts i mobilskal, men nu har man alltså utvecklat en teknik som gör det möjligt att integrera det i skärmskydd. Vanligen är det främst militär och actionsportutövare som använder sig av D3O, då i form av olika skydd då det har mycket goda stötupptagande egenskaper. D3O tar upp stötar genom att det är mjukt och böjligt medan om det utsätts för stötar så stelnar det till och skyddar det som är bakom.

Invisibleshields nya modeller till Samsung S21-linje kommer i tre olika varianter. Glassfusion Visionguard Plus D3O är mest avancerat och har samtliga av företagets funktioner, dels deras glashybridvariant Glassfusion och ett integrerat lager med så kallad eyesafe-teknik som blockerar blått ljus utan att påverka skärmens färger, samt det nya D3O-lagret.

I de övriga modellerna har Invisibleshield helt enkelt plockat bort en funktion per nivå, så nästa modell har bara Glassfusion Plus och D30. Den enklaste varianten har då enbart Glassfusion Plus.

Priserna ligger på 499 kronor respektive 449 kronor och 349 kronor.