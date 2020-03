Apple Iphone 12 blir troligen försenad – kan släppas först i november

Det har tidigare gått rykten om både den nya Iphone 12 och en budgetvariant, Iphone 9. Iphone 12 har säkerligen planerats för en lansering under september som brukligt, medan budgetversionen som kallats både Iphone SE2 och Iphone 9 skulle komma ungefär nu. Coronaviruset har dock enligt uppgifter ställt till det för Apple och försenat tillverkningen. Nu ska enligt uppgifter från analytikern Jon Prosser masstillverkningen av Iphone 9 och Iphone 9 Plus (eller Iphone SE2 och SE2 Plus om den nu kallas det) vara igång. Värt att påpeka är att Prosser förra söndagen förutsåg lanseringen av nya Apple-produkter den gångna veckan, vilket stämde. Ipad Pro lanserades ju, vilket stärker tillförlitligheten i Prossers analyser.

När det gäller höstens Iphone 12-familj av telefoner pekar uppgifter från samma analytiker på en försening jämfört med tidigare år. Apple brukar släppa Iphone i september, men nu han att stora förseningar istället kan tvinga Apple att visa upp telefonerna först i november.