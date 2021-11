Apple Iphone 14 Pro kan få USB C-port

Iphone 14 Pro kan komma att bli den första Iphone-modellen som lanseras med USB C. Det är Idropnews som baserat på uppgifter från flera källor hävdar att Apple gradvis kan komma att överge sin traditionella Lightning-port till förmån för den nyare standarden. En sak som borde spela in i sammanhanget är EU:s lagförslag om att all bärbar hemelektronik måste använda USB C för laddning, men även överföringshastigheten påstås spela en roll i sammanhanget. Exemplet som tas upp är möjligheterna att spela in film med 4K-upplösning, vilket leder till väldigt stora filer. Särskilt om man använder det filmformat kallat ProRes som Apple introducerat i Iphone 13 Pro och Pro Max. Enligt Idropnews tar det 3 timmar och 45 minuter att överföra 750 gigabyte med Lightning, medan samma fil kan överföras på 2 minuter och 38 sekunder med USB C.

Apple har länge kämpat emot en gemensam standard och har framförallt mycket att tjäna på det ekosystem av tillbehör som använder lightning-kontakt för anslutning. På många andra produkter än Iphone har dock Apple redan bytt till usb-c, bland annat i Ipad Mini, Ipad Pro och i sina datorer.