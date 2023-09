Iphone 15 Pro och 15 Pro Max officiella: Titan, prestanda och zoom

Annons

Apple säger själv att kamerorna är en av de främsta anledningarna till att många väljer Pro-modellerna av Iphone. I år skiljer de på Iphone 15 Pro och Pro Max genom att ge Iphone 15 Pro Max ännu bättre zoom-kamera. Den har 5 gångers optisk zoom tack vare en tetraprism-design som innebär att ljuset studsar fyra gånger inne i enheten och möjliggör en kompakt design med en brännvidd på 120 millimeter. Sensorn i Iphone 15 Pro Max är vidare 25 procent större än den i 14 Pro Max och en uppdaterad bildstabilisering hanteras med hjälp av att sensorn kan röra sig internt får att kompensera för skakningar och det kan den göra 10 000 gånger per sekund. Telekameran i Pro Max ger dig upp till 24 megapixel medan den i Iphone 15 Pro är på 12 megapixel.

"Som sju kameror"

Iphone 15 Pro får istället en något mer beskedlig zoom på 3x. Båda telefonerna är utrustade med 48 megapixels huvudlins som kan användas både för vanliga bilder och i ProRes-läget. Det nya kameraystemet ska vara bättre i mörka miljöer och Apple säger till exempel att porträtt i mörker, då bland annat tack vare telefonens Lidar-sensor ska bli dubbelt så bra som i tidigare modeller. Den tredje kameran, vidvinkeln, är på 12 megapixel och med alla brännvidder och lägen så säger man på Apple att det är ett kamerasystem som ger dig motsvarigheten till sju olika linser, då de räknar allt från makro via porträttlägena till längsta zoomen. När det gäller video kan Iphone 15 Pro precis som föregångaren spela in 4K-video i 60 bilder per sekund.

Precis som väntat har hela Iphone 15-serien usb-c-kontakt och Pro-modellerna har dessutom stöd för USB 3, vilket gör överföringshastigheter på upp till 10 Gbit om du till exempel ska föra över film till en dator.

Nytt för Pro-kamerorna är att de båda kan spela in 3d-video, det som Apple kallar Spatial Video och som man sedan ska kuna titta på i Apples headset Vision Pro. Den här funktionen kommer dock först senare i år.

Prestanda för avancerade spel

Telefonerna drivs av Apples nya A17 Pro-chipp som ska vara det första i en helt ny generation systemkretsar. Det är världens första mobilchipp baserat på 3-nanometersteknik, vilket ger effekt både i form av bättre prestanda och längre batteritid. Systemkretsen består av sex kärnor, två för prestanda och fyra fär effektivitet och de fyra senare är de som används för de flesta användningsområden. Huvudtanken med A17 Pro är dock att leverera hög prestanda för spel och där är den nya grafikkretsen med sex kärnor central. Här finns stöd för hårdvaruaccelererad raytracing vilket ska ge mer naturtrogna miljöer och effekter i avancerade 3D-spel. Apple pratade om att det här är första gången som spel av konsoltyp kan köras på en mobiltelefon, på en enhet som får plats i din ficka.

Skal i titan

I pro-modellerna har Apple bytt ramen av rostfritt stål och använder nu istället titan som är både mer tåligt och lättare. Kanten runt skärmen är också tunnare vilket gör att själva telefonen kan bli lite mindre utan att skärmen för den skull blir mindre. Skärmarna i Iphone 15 Pro och Pro Max är på 6,1 respektive 6,7 tum och de har så klart förhöjd uppdateringstakt upp till 120 hertz precis som föregångarna. Här finns även den dynamiska ön i toppen av skärmen istället för sensorpanel.

Ny action-knapp

På sidan har den gamla skjutknappen för att tysta telefonen ersatts av en action-knapp. Den är i grundläget fortfarande en knapp för att aktivera tyst läge, men den kan göra mer än så. Du kan till exempel ställa in den för att starta en speciell app, aktivera fokusläge eller något annat. Du får visuell feedback i dynamiska ön så du ser vilket läge du valt.

Priser som förra året

Prissättningen på Iphone 15 Pro startar på 14 995 kronor för 128 GB lagring och Iphone Pro Max kostar från 17 995 kr med 256 GB lagring. Båda telefonerna släpps för förbeställning den 15 september och levereras med start 22 september.